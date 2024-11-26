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鶯歌資收場環境髒亂 1.4億新建資循中心今啟用

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
環保局花費1.4億新建鶯歌區域資源循環中心，整體面積達1.7公頃，歷經施工三年今啟用。圖／新北市環保局提供
環保局花費1.4億新建鶯歌區域資源循環中心，整體面積達1.7公頃，歷經施工三年今啟用。圖／新北市環保局提供

新北市鶯歌區清潔隊因近年人口成長資收量大幅增加，但資收場作業區狹小且位在國道三號無法新建建物，作業環境差。環保局花費1.4億新建區域資源循環中心，整體面積達1.7公頃，歷經施工三年今啟用。

鶯歌資收場年資收量2019年為260萬4032公斤，去年因人口成長至342萬7914公斤，增加31.64%，清潔隊原位在國道三號下方，場地狹小陰暗，新北市環保局為改善資收空間環境，興建鶯歌區域資源循環中心，歷經三年施工今日舉辦啟用典禮。

議員卓冠廷表示鶯歌清潔隊資收場過去設在高架橋下環境髒亂，隊員休息吃飯時灰塵亂飄、髒水滴入。循環中心新建工程兩期共1.4億元經費，中心包含資源回收場區、清潔隊員作業及備勤空間、會議室、地磅管理室、45輛停車空間等，讓120位清潔隊員有完整作業及空間休息。

環保局表示，鶯歌區清潔隊作業場區原位於國道三號下方，因受限使用分區無法興建固定建物，同仁備勤環境較差。鶯歌區清潔隊年資收量未來仍將持續成長，環保局也將因應資收量持續調整，以滿足民眾生活需求。

新北市鶯歌區清潔隊員位處國道三號下方，空間昏暗設備簡陋不足，難以負荷鶯歌的垃圾及資收量。本報資料照片
新北市鶯歌區清潔隊員位處國道三號下方，空間昏暗設備簡陋不足，難以負荷鶯歌的垃圾及資收量。本報資料照片

國道 環保局

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