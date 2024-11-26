快訊

雲林議員陳芳盈遭撞「眼部受創」轉台大醫 肇事駕駛疑急閃臨停衝逆向

12強賽／坦言沒想過能奪冠 陳傑憲曾自覺渺小：往後可以抬頭挺胸走向國際

冬藏「新北好茶」上市 下周末坪林市集有限量冬茶

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
冬茶季節又到來，位於新北的北部茶鄉坪林近期也有系列活動，今年「新北好茶」將於下周末舉辦，除過往市集及活動外，還首次推出三大人氣手作課。圖／新北農業局提供
冬茶季節又到來，位於新北的北部茶鄉坪林近期也有系列活動，今年「新北好茶」將於下周末舉辦，除過往市集及活動外，還首次推出三大人氣手作課。圖／新北農業局提供

冬茶季節又到來，位於新北的北部茶鄉坪林近期也有系列活動，今年「新北好茶」將於下周末舉辦，除過往市集及活動外，還首次推出三大人氣手作課，民眾不只可以動手做專屬包種茶，更能將茶結合法式馬卡龍 、義式披薩等食物，讓活動好吃又好玩。

新北農業局表示，將與坪林區公所於12月7及8日在坪林區茶鄉廣場辦理新北好茶市集，規畫設20攤販售最新出爐的限量冬茶，品味包種茶幽雅撲鼻的鮮味與蘭花香氣。現場還有一日茶鄉走讀，跟隨在地導覽的視角了解坪林微觀的人文歷史，將於28日開放線上報名。

農業局指出，今年也有DIY手作課程，即日起開放線上報名，在「坪林青年茶業發展協會」帶領下，品評包種茶、蜜香紅茶等不同花果質地的風味，並且製作窨花茶，也可以在坪林老街親手製作茶香馬卡龍及茶香披薩，將茶香滋味帶回家。報名活動還送高額好茶券，現場就能折抵消費，消費滿額還可獲得品茗杯或好茶巾，民眾到坪林展售會可遊玩、品茶、逛市集。

新北市農業局表示，包種茶比賽茶現開放預購，12月2日前訂購冬季比賽茶優良獎，不僅可享優惠，購買一定量還送農會商品禮券及茶籽碗盤洗潔慕斯，民眾可把握冬茶上市的時間，選購新北好茶優質茶品嚐鮮。

今年「新北好茶」將於下周末舉辦，除過往市集及活動外，還首次推出三大人氣手作課，可手作茶香披薩。圖／新北農業局提供
今年「新北好茶」將於下周末舉辦，除過往市集及活動外，還首次推出三大人氣手作課，可手作茶香披薩。圖／新北農業局提供
今年「新北好茶」將於下周末舉辦，除過往市集及活動外，還首次推出三大人氣手作課，可手作專屬包種茶。圖／新北農業局提供
今年「新北好茶」將於下周末舉辦，除過往市集及活動外，還首次推出三大人氣手作課，可手作專屬包種茶。圖／新北農業局提供
冬茶季節又到來，位於新北的北部茶鄉坪林近期也有系列活動，今年「新北好茶」將於下周末舉辦，除過往市集及活動外，還首次推出三大人氣手作課。圖／新北農業局提供
冬茶季節又到來，位於新北的北部茶鄉坪林近期也有系列活動，今年「新北好茶」將於下周末舉辦，除過往市集及活動外，還首次推出三大人氣手作課。圖／新北農業局提供
冬茶季節又到來，位於新北的北部茶鄉坪林近期也有系列活動，今年「新北好茶」將於下周末舉辦，除過往市集及活動外，還首次推出三大人氣手作課。圖／新北農業局提供
冬茶季節又到來，位於新北的北部茶鄉坪林近期也有系列活動，今年「新北好茶」將於下周末舉辦，除過往市集及活動外，還首次推出三大人氣手作課。圖／新北農業局提供
今年「新北好茶」將於下周末舉辦，除過往市集及活動外，還首次推出三大人氣手作課，可手作茶香馬卡龍。圖／新北農業局提供
今年「新北好茶」將於下周末舉辦，除過往市集及活動外，還首次推出三大人氣手作課，可手作茶香馬卡龍。圖／新北農業局提供

坪林

延伸閱讀

新北百萬冠軍茶王出爐 5代經營鐘文慶製茶廠二度奪冠

南市「綠鬣蜥」禁捕令遭質疑？ 農業局：提醒野保法規範

桃園義消遭黑尾虎頭蜂螫不治 農業局：悲痛全力善後

影／北宜公路坪林路段土石坍塌 卡車司機鋸樹助搶通

相關新聞

影／總質詢變裝背4100克大寶寶當孕婦 蔣萬安反應曝光

台北市立聯合醫院現有10多名助產師（士），民進黨北市議員陳賢蔚今在議會總質詢指出，北市從未有友善生產相關推廣政策，因此邀...

板殯冰櫃不足遺體放貨櫃 議員促推縮減存放天數優惠

天氣漸冷，民眾死亡案件可能增加，新北市立殯儀館日前因電梯損壞，二樓冰櫃無法使用，必須在戶外設置臨時冰櫃暫存，新北市議員林...

新北電動汽車充電智能平台 12月試營運5折優惠

因應2050國家淨零政策，新北市公有停車場電動汽車充電樁已建置445樁，全國首創的公有停車場充電智能平台並將於12月1日上線試營運一個月，提供充電5折優惠。

為外賓及選手把關食安 世壯運場地周邊495家業者通過評核

新北市衛生局今公布餐飲衛生管理分級評核結果，有592家獲頒優級、9家良級標章。此外，衛生局也特別評核世壯運場地周邊餐飲業...

新北16歲羅靖雯不畏聽力受損 用畫筆繪出「記憶味道」獲獎

新北市社會局舉辦第27屆「愛在畫中」身心障礙者巡迴畫展，頒獎典禮今日在市府大禮堂舉行，由新北副市長劉和然到場頒獎表揚12...

不讓北市棒球人才被挖走 蔣萬安：將擬定短中長期計畫

中華隊贏得世界棒球賽12強冠軍，棒運發展再受關注。針對台北市國中、小棒球人才到高中被其他傳統名校挖走，台北市長蔣萬安下午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。