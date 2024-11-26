冬藏「新北好茶」上市 下周末坪林市集有限量冬茶

冬茶季節又到來，位於新北的北部茶鄉坪林近期也有系列活動，今年「新北好茶」將於下周末舉辦，除過往市集及活動外，還首次推出三大人氣手作課，民眾不只可以動手做專屬包種茶，更能將茶結合法式馬卡龍 、義式披薩等食物，讓活動好吃又好玩。

新北農業局表示，將與坪林區公所於12月7及8日在坪林區茶鄉廣場辦理新北好茶市集，規畫設20攤販售最新出爐的限量冬茶，品味包種茶幽雅撲鼻的鮮味與蘭花香氣。現場還有一日茶鄉走讀，跟隨在地導覽的視角了解坪林微觀的人文歷史，將於28日開放線上報名。

農業局指出，今年也有DIY手作課程，即日起開放線上報名，在「坪林青年茶業發展協會」帶領下，品評包種茶、蜜香紅茶等不同花果質地的風味，並且製作窨花茶，也可以在坪林老街親手製作茶香馬卡龍及茶香披薩，將茶香滋味帶回家。報名活動還送高額好茶券，現場就能折抵消費，消費滿額還可獲得品茗杯或好茶巾，民眾到坪林展售會可遊玩、品茶、逛市集。