為外賓及選手把關食安 世壯運場地周邊495家業者通過評核

新北市衛生局今公布餐飲衛生管理分級評核結果，有592家獲頒優級、9家良級標章。此外，衛生局也特別評核世壯運場地周邊餐飲業，近2年有495家取得優級、良級標章，讓國際選手及旅客安心品嚐在地美味。

新北衛生局副局長馬景野說，今年委託專業團隊評核餐飲衛生管理分級，經現場實地查核從業人員、作業環境、設施設備與品質管制等，予以「優級」及「良級」，標章有效日期為2年，屆期需重新評核。

馬說，為配合2025雙北世界壯年運動會，衛生局2023年起針對賽事場館周邊餐飲業輔導評核，包含手搖飲、牛肉麵、火鍋、異國料理及旅宿業等，2年來共計495家業者通過評核，並設計中、英、日、韓等四國語言識別標章，供國際選手及旅客參考選擇。