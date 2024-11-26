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為外賓及選手把關食安 世壯運場地周邊495家業者通過評核

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市衛生局評核世壯運場地周邊餐飲業，近2年有495家取得優級、良級標章。記者劉懿萱／攝影
新北市衛生局評核世壯運場地周邊餐飲業，近2年有495家取得優級、良級標章。記者劉懿萱／攝影

新北市衛生局今公布餐飲衛生管理分級評核結果，有592家獲頒優級、9家良級標章。此外，衛生局也特別評核世壯運場地周邊餐飲業，近2年有495家取得優級、良級標章，讓國際選手及旅客安心品嚐在地美味。

新北衛生局副局長馬景野說，今年委託專業團隊評核餐飲衛生管理分級，經現場實地查核從業人員、作業環境、設施設備與品質管制等，予以「優級」及「良級」，標章有效日期為2年，屆期需重新評核。

馬說，為配合2025雙北世界壯年運動會，衛生局2023年起針對賽事場館周邊餐飲業輔導評核，包含手搖飲、牛肉麵、火鍋、異國料理及旅宿業等，2年來共計495家業者通過評核，並設計中、英、日、韓等四國語言識別標章，供國際選手及旅客參考選擇。

新北體育局主秘龔東昇說，世壯運明年5月17日登場，報名資格無年齡上限，歡迎國內外運動好手踴躍報名；觀旅局專委陳靜芳也說，新北市結合旅宿業、伴手禮及旅行社等業者，提供餐飲、住宿、購物、旅遊相關優惠，國外選手可以透過世壯運官網報名優惠行程。

新北衛生局餐飲衛生管理分級評核，委託專業團隊現場實地輔導評核。圖／新北衛生局提供
新北衛生局餐飲衛生管理分級評核，委託專業團隊現場實地輔導評核。圖／新北衛生局提供
新北市衛生局今公布餐飲衛生管理分級評核結果，有592家獲頒優級、9家良級標章。記者劉懿萱／攝影
新北市衛生局今公布餐飲衛生管理分級評核結果，有592家獲頒優級、9家良級標章。記者劉懿萱／攝影
新北衛生局頒發優良標章放置於店內入口處供消費者辨識。圖／新北衛生局提供
新北衛生局頒發優良標章放置於店內入口處供消費者辨識。圖／新北衛生局提供

衛生局

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