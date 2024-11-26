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影／總質詢變裝背4100克大寶寶當孕婦 蔣萬安反應曝光

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨北市議員陳賢蔚今在議會總質詢指出，北市從未有友善生產相關推廣政策，因此邀請市長蔣萬安換上孕婦體驗裝，背著4100公克的「大寶寶」。記者林佳彣／攝影
民進黨北市議員陳賢蔚今在議會總質詢指出，北市從未有友善生產相關推廣政策，因此邀請市長蔣萬安換上孕婦體驗裝，背著4100公克的「大寶寶」。記者林佳彣／攝影

台北市立聯合醫院現有10多名助產師（士），民進黨北市議員陳賢蔚今在議會總質詢指出，北市從未有友善生產相關推廣政策，因此邀請市長蔣萬安換上孕婦體驗裝，背著4100公克的「大寶寶」，站著10幾分鐘感受孕婦的辛苦，也盼北市推動「友善生產」，蔣萬安承諾推動。

陳賢蔚指出，全國新生兒接生者0.22%為助產師，台北唯一健保特約助產所平均每年接生約86位新生兒。友善生產是在待產及分娩過程，尊重孕產婦意願，在非必要的情形下，減少剃毛、灌腸、剪會陰、施打減痛分娩等常規性的醫療介入，讓孕產婦可有更多選擇跟自主性。

陳賢蔚接著出動生產球、地墊，要求蔣萬安跟著做兩個動作，還先打預防針，「不會苦毒你，我跟你做一模一樣。」首先，陳賢蔚坐在球上左右搖擺，蔣萬安捧著大肚子跟著搖晃，還被陳虧說下盤不太穩。

接著，陳賢蔚示範第二個動作時，自曝這個比較難，日前為此還差點腳抽筋，他指導要將臉和胸部趴在球上左右晃，一看蔣萬安站在旁邊，直呼「你為什麼不做？趕快跟我一樣做！」，蔣萬安妙回「我要看你怎樣做」，隨後便跟上指示。

陳賢蔚做完後，還回頭問副市長林奕華要不要試試，林奕華笑著連忙揮手拒絕。陳賢蔚回到座位時，喘吁吁地說好重，一旁簡舒培則虧他「你這樣背不到10分鐘欸！」

陳賢蔚提到，北市聯醫近5年新生兒數目持續下降，2020年1951人、2021年1591人、2022年1224人、2023年1143人、2024年迄今896人。受到醫療法規要求，聯醫中興、忠孝、陽明、和平婦幼院區、仁愛共5個院區都有配置助產師，但沒有實際執行接生業務，相當可惜。

因此，陳賢蔚對聯醫提出五大要求，包含應招募助產師並加強既有助產師培訓、應在設有婦產科院區加強設置樂得兒產房等。蔣萬安回應，北市很願意推廣多元友善生產方式，有些聯醫都已經在做；王智弘承諾沒問題，將朝議員要求的方向來做；衛生局長黃建華則說，全力支持。

新生兒 蔣萬安

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