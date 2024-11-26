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新北電動汽車充電智能平台 12月試營運5折優惠

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

因應2050國家淨零政策，新北市公有停車場電動汽車充電樁已建置445樁，全國首創的公有停車場充電智能平台並將於12月1日上線試營運一個月，提供充電5折優惠。

新北市交通局長鍾鳴時表示，新北電動汽車充電智能平台不僅為全國第1個公有停車場充電管理平台，也是第1個中央與地方、第1個政府與民間強強聯手合作的充電平台；鍾鳴時說，新北公有停車場電動汽車充電樁已設置445樁，預計明（114）年9月前達標完成2%專用格位設置550樁，後續並將視電動車掛牌率及充電樁使用率等平台統計大數據資料分析，預計再新增300樁，以提升服務效能。

鍾鳴時強調，場域安全更是首要責任和任務，轄管公有停車場全面配置電動車專用防火毯，以及24小時全年無休的ALL IN ONE一鍵通報系統，充電時一旦發生緊急事件，充電樁設備偵測到有狀況時，系統就會立即啟動斷電保護機制，並且由現場停管員一鍵通報，通知消防及相關單位及時到場處理，把握黃金救援時間疏散民眾，在提供更安全、更智慧、更便利的停車充電服務，同時也保障民眾生命財產安全。

交通局表示，公有停車場充電智能平台將於12月1日起上線，轄管公有停車場充電樁試營運1個月，以8.3元/度為收費上限，試營運期間提供5折優惠，並預計於明年1月起正式收費。後續將由營運業者華城電能公司推出會員等級折扣優惠方案或離峰、其他不定期折價優惠，歡迎電動車主多加使用。

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停車場 電動汽車

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