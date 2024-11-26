台北電影節7位「非常新人」集結夯劇《影后》

照片取自臺北市政府

近期熱播臺劇《影后》吸引了觀眾的高度關注，除了實力派卡司的重磅加持，劇中更匯集了多位台北電影節「非常新人」，包括「2022非常新人」林廷憶、牧森、詹懷雲、李雪、洪毓璟，以及「2023非常新人」曾皓澤和「2024非常新人」詹子萱。7位新秀演員憑藉精湛的演技，不僅成功吸引觀眾的目光，也引發了影視圈和媒體的熱烈討論。

臺北市文化局局長蔡詩萍表示，台北電影節近年致力於支持台灣影視產業，尤其對年輕創作者的扶植與鼓勵更是有目共睹，很開心聽到台北電影節「非常新人」林廷憶、詹懷雲、李雪等人在《影后》中的表演受到業界和觀眾的肯定。臺北市政府會持續支持台北電影節對影視新人的挖掘與培養，讓台北電影節成為台灣影視產業挖掘新人的重要推手與平台。

自2019年起，在臺北市文化局的大力支持下，台北電影節首度推出「非常新人」企劃，每年公開招募新進演員報名，並邀請業界專業人士組成評選委員，從中選出10位具有潛質的新人。透過一系列的規劃，台北電影節不僅為非常新人量身打造獨具個人特色的形象廣告，提供大量曝光機會，更安排非常新人們在影展期間參與放映前的引言開場，訓練穩健臺風及口條能力，並邀請他們參加影展各式活動，促進與業界人士的交流，更安排「表演工作坊」訓練課程，讓新人們打磨演技與聲音的表演能力。

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