微笑山線Party Day 12/1登場

照片取自新北市政府

自從109年微笑山線品牌推出以來，已經吸引了大量民眾走入山林探訪新北市家山城鎮，在週末踏青旅遊更加認識鄰近的山林環境。為了擴大山林旅遊圈，讓國內外遊客更輕鬆感受新北市山林與城市間的美好互動，新北市政府觀光旅遊局將於12/1在鶯歌新北市美術館舉辦「微笑山線Party Day」活動，提供更多與微笑山線“親山、親近、親密”的連結與想像，透過多元的內容豐富民眾的五感體驗，並深刻感受新北市不同城鎮、產業、文化的獨特風貌。

觀旅局表示，今年度以「山林都知道」為主題，強調體驗山林環境的美學與本質，Party Day活動內容有趣味好玩的手作體驗、精彩豐富的舞台表演及優質特色的山林市集，現場可索取微笑山線介紹摺頁與限量專刊，還可免費獲得山神紋身貼紙，另現場有獎徵答將送出知名國際畫家王傑老師的微笑山線速寫明信片。

觀旅局補充，今年度Party Day活動透過質感市集及手作體驗等多元內容，鼓勵大家探索山林綠美學、啟發創意靈感，增添生活的豐富層次及身心的舒暢放鬆之外，也走進微笑山線的旅遊步道，享受與大自然美好相遇及深度身心靈陶冶的「山林的遇與癒」之旅，鼓勵不同年齡層、不同興趣背景的大小朋友，都能來深度體驗微笑山線的山林魅力。

聚傳媒