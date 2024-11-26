新北16歲羅靖雯不畏聽力受損 用畫筆繪出「記憶味道」獲獎

新北市社會局舉辦第27屆「愛在畫中」身心障礙者巡迴畫展，頒獎典禮今日在市府大禮堂舉行，由新北副市長劉和然到場頒獎表揚120名優秀身心障礙畫作得獎者、5位嚴選組得獎者及5個績優參展單位。劉和然表示，得獎者都是克服身體障礙的生命創作家。

其中，雙耳聽力損傷嚴重的羅靖雯，年僅16歲，卻展現超齡的繪畫實力。她的得獎畫作「記憶中的味道」，描繪小學放學後排隊等候在校門口的雞蛋糕小攤車，這種香噴噴的甜蜜氣味，是她和同學們共同的回憶滋味。

即使聽力帶來生活上的不便，但羅靖雯的個性仍正向樂觀，不被受影響，羅靖雯分享，自己平時的興趣就是畫畫和游泳，也認為「一般人能做到的，我也可以做到」。

來自自閉症服務協進會的陳彥瑋，是嚴選組的獲獎者，陳彥瑋今年33歲，喜愛以圖畫的方式，記錄自己的日常生活和對事物的觀察，畫作風格明亮而溫暖，線條感豐富又細膩。

25歲的魏廷亘，是比賽常勝軍，2009年起便開始參加「愛在畫中」比賽，連續多年榮獲優選表揚，大學更專攻設計專業。今年榮獲進階組獎項，魏廷亘說，他描繪出想像中的「蟻窩」樣貌，因為他想要像螞蟻一樣有個平安的家。