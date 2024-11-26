新北頂埔消防分隊啟用 設AI值班台提早20秒出勤

新北市府消防局說，頂埔分隊原有廳舍狹小老舊，經重建後今天落成啟用，建置AI智能值班台，讓消防員提早20秒完成出勤準備，也擔綱土城產業園區年產值新台幣1065億元的安全。

新北市府消防局說，土城產業園區內有364家廠商，以金屬製品製造業、電子零組件製造業、機械設備製造業為大宗，約有3萬483名就業人口，年總產值達1065億元，再隨捷運板南線及台3線、台65線、國道3號等重要道路經過，未來還有三鶯線及樹林線銜接至土城，產業園區持續發展，對公共安全需求殷切。

消防局說，新北市府消防局第五大隊頂埔分隊於民國69年成立，但建物老舊，歷經民國88年921大地震、91年331地震，不僅外牆破損嚴重、鋼筋裸露，又因建築物空間狹小，無處停放大型救災車輛，不僅消防人員居住安全有疑慮，且救災速度也因此受影響，因此辦理拆除重建。

消防局表示，在經濟部無償借用興建廳舍土地、新北市府爭取內政部消防署支持下，將頂埔分隊興建工程納入內政部「前瞻計畫消防機關廳舍補強重建」第4期補助，中央與地方政府共同推動改善公共建設。

消防局說，頂埔分隊興建地上4層，總樓地板面積458.78坪的智能化消防分隊，建置AI智能值班台，當分隊接獲119通報即可自動發送派遣令，連動分隊廣播、車庫滑升門及備勤室燈光，讓消防員能提早20秒完成出勤準備，是1棟符合生態、節能、減碳、低汙染綠建築，且榮獲「113年度新北市政府公共工程優質獎」優等。

消防局表示，工程興建期間，消防分隊持續守護市民安全，由義消總隊副總隊長、國民黨新北市議員林金結引薦家登精密工業公司董事長邱銘乾無償提供廠房設置臨時廳舍，讓消防安全不打烊。

副市長朱惕之說，包含今天落成的頂埔分隊，已完成9處消防廳舍（萬里、石門、大埔、國光、中和、坪林、鳳鳴分隊及第五大隊暨車輛保養中心），另還有6處興建中（貢寮、雙溪、泰山、汐止、淡海及莒光分隊）及1處規劃中（北區複合型災害環境事故應變暨消防訓練中心）。