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不讓北市棒球人才被挖走 蔣萬安：將擬定短中長期計畫

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安(左)下午赴議會總質詢。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安(左)下午赴議會總質詢。記者楊正海／攝影

中華隊贏得世界棒球賽12強冠軍，棒運發展再受關注。針對台北市國中、小棒球人才到高中被其他傳統名校挖走，台北市長蔣萬安下午在議會總質詢時承諾，已擬定短、中、長期計畫，6個月內擬定出完整計畫，未來培養出一支高中球隊，和平鎮、穀保等其他四大棒球名校競逐。

議員李建昌總質詢指出，北市要有企圖心，30年前國內棒球是華興、美和在征戰，當時青少棒都是他們的天下，最近台灣4大強隊，是高苑、南英、穀保、平鎮，前幾名都是這幾校，其實台北市財政資源最豐厚，人才應該最多，台北市有東園國小、重慶國中、大理高中，三級棒球都有好手，但都被平鎮、穀保挖走，台北市沒有頭龍。

李建昌質詢時問蔣萬安，沒有辦法在近3、4年內培養一支高中隊伍，和其他4大棒球強校競逐，且人才不被挖走，不然全國的大賽都是平鎮、穀保這些學校拿走，台北市很掉漆。

蔣萬安指出，已經確定會擬定一個計畫，先期3個月，請教育局對台北市國小、國中、高中傳統的棒球強校，畢業後去平鎮、穀保的校友，去調查盤點他們認為台北市有比較不足、可以改進的地方，因為他們最了解；包括教練，也去全面訪查，了解問題缺失在哪裡、怎麼做，請教育局主責、體育局配合，擬定短、中、長期計畫，3個月先擬初步計畫，6個月擬定完整計畫。

世界棒球12強 教育局 蔣萬安

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