轟見面會「自我矮化」 北市議員許淑華：幕僚覺得蔣萬安不會選總統？

中華隊拿下12強賽冠軍，先前市長蔣萬安為中華隊加油，拿出「日本隊道歉表」引發網友酸爆「不是這樣用的啦」，議員許淑華今拿出空白道歉表要蔣重填。蔣說，感謝中華隊台灣英雄，也希望所有朋友支持台灣棒球。引發議員不滿轟蔣死不道歉。

議會總質詢，中華隊奪冠議題再成焦點，民進黨議員許淑華今先針對大巨蛋見面會質疑名稱自我矮化，問蔣名稱「台北城市冠軍見面會」要不要改名？相較新北的世界12強棒球賽台灣英雄見面會，邀請富邦、統一、兄弟等隊，還有旅外投手、王牌投手林昱珉都會去，台北市是否辦得有一點掉漆？

體育局長王泓翔表示，名稱會來調整，但各縣市都是以地主隊為主，議員則反酸市府要蹭可以，但蹭得漂亮一點，格局要高一點，還問蔣，名稱稱台北城市？為何把自己格局做小？是不是幕僚覺得蔣萬安不會選總統在酸蔣？王泓翔數度回應，「我們會來檢討」。

許淑華再問經費哪裡來？有沒有公開招標？王泓翔說，見面會預算總共加起來60萬元，這是局處共同合作，一切都是依照相關法規辦理。對此許再轟「扯」，見面會預算是各局處擠出錢來。

對於名稱等問題，蔣萬安表示，市府會即刻來修正，但很多場合就是中華隊，都是「Team Taipei」。至於加碼國光獎金10％結果沒有人設籍？獎金發不出去？沒有做足功課是否是幕僚作業的問題？王泓翔表示，的確是幕僚作業的問題。

蔣萬安表示，因為這次有很多選手，過去是台北市高國中小的選手，但現在不設籍北市，北市府現在獎勵金是針對地主球隊。王泓翔補充，獎金總計380萬元，會依照預算法規定，目前討論由各局處用第二預備金支應，都是依照預算法，符合法規。

許淑華再酸蔣萬安是否不知道道歉表用意？反遭網友酸爆？蔣說，原本大家一開始不看好中華隊，是要道達希望中華隊拿到冠軍，道歉表一開始的原意當然知道，也希望中華隊拿冠軍，為中華隊加油的心是一樣的。許反轟蔣「要蹭新聞、蹭熱度，要蹭對。」

許也給蔣萬安一個空白道歉表要蔣重填，蔣萬安說，當然首先要感謝所有台灣英雄，在球場上拚戰拿到世界冠軍，這也是台灣睽違這麼多年，擊敗日本，終止日本27連勝，讓世界看到台灣，看到台灣棒球發展，也謝謝球迷朋友的支持，從分組預算到東京為中華隊加油。