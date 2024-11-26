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中華隊裡沒台北人…議員開酸 蔣萬安：未來調查再宣布

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員簡舒培質詢台北市長蔣萬安。記者邱書昱／攝影
北市議員簡舒培質詢台北市長蔣萬安。記者邱書昱／攝影

台北市長蔣萬安今天赴北市議會進行總質詢，由於日前加碼獎金卻發現中華隊沒有設籍北市球員，今晚又臨時增加台北城市冠軍英雄見面會名稱不知所云，遭北市議員嘲諷蹭過頭，蔣萬安回覆，未來會請體育局調查後再宣布。

簡舒培表示，全台灣都在蹭中華隊是好事，畢竟成績就是台灣的成績，沒想到北市推出加碼的結果，事後竟然是沒有選手設籍台北市，就像是網路梗圖「太陽餅裡面沒有太陽，中華台北隊沒有台北人」一樣。

簡舒培也說，今天晚間北市臨時宣布要舉辦「台北城市冠軍英雄見面會」，「到底什麼是台北城市冠軍英雄？難道是另一個比賽？」台灣隊長陳傑憲都說是台灣隊、第一線面對打壓的球員都敢說代表台灣，蔣萬安在扭捏什麼？

簡舒培認為，蹭台灣隊之外，市長還可以做很多事情，尤其是大巨蛋的漏水的問題，現在漏了快一年，開罰190萬元，遠雄申報了嗎？合約寫最高罰3百萬元，「現在有20個點漏水，所以是一個點就罰300萬元？」

最後，簡舒培針對大巨蛋明年中職的檔期表示，中職目前仍有8檔29天賽事的需求，現在遠雄說無法還要開協調會，到底大巨蛋是不是應該要以滿足中職賽事為最優先？

針對中華隊沒有入籍台北市的球員，蔣萬安說，未來體育局會事前做好調查再來宣布；英雄見面會的部分，他說，是台北市的球隊味全龍替返國的選手、教練、訓練防護員等幕後英雄們給予獎勵金和粉絲的見面，「就是中華隊、Team Taiwan」。

針對大巨蛋漏水，蔣萬安回應，依照合約最高就是開罰3百萬元，同時納入績效評估委員會裡面。體育局長王泓翔表示，目前大部分都處理，會再回報。

最後中職檔期部分，王泓翔說，第一版檔期已有給遠雄季後賽、明星賽、總冠軍等檔期，後續遠雄也有承諾會滿足中職，台北市也會支持中職。蔣萬安補充，召集中職、遠雄等相關單位，北市也願意站出來做協調角色。

台北市長蔣萬安（左）及體育局長王泓翔（中）。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安（左）及體育局長王泓翔（中）。記者邱書昱／攝影

中華隊 大巨蛋 蔣萬安 議員

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