中華隊裡沒台北人…議員開酸 蔣萬安：未來調查再宣布

台北市長蔣萬安今天赴北市議會進行總質詢，由於日前加碼獎金卻發現中華隊沒有設籍北市球員，今晚又臨時增加台北城市冠軍英雄見面會名稱不知所云，遭北市議員嘲諷蹭過頭，蔣萬安回覆，未來會請體育局調查後再宣布。

簡舒培表示，全台灣都在蹭中華隊是好事，畢竟成績就是台灣的成績，沒想到北市推出加碼的結果，事後竟然是沒有選手設籍台北市，就像是網路梗圖「太陽餅裡面沒有太陽，中華台北隊沒有台北人」一樣。

簡舒培也說，今天晚間北市臨時宣布要舉辦「台北城市冠軍英雄見面會」，「到底什麼是台北城市冠軍英雄？難道是另一個比賽？」台灣隊長陳傑憲都說是台灣隊、第一線面對打壓的球員都敢說代表台灣，蔣萬安在扭捏什麼？

簡舒培認為，蹭台灣隊之外，市長還可以做很多事情，尤其是大巨蛋的漏水的問題，現在漏了快一年，開罰190萬元，遠雄申報了嗎？合約寫最高罰3百萬元，「現在有20個點漏水，所以是一個點就罰300萬元？」

最後，簡舒培針對大巨蛋明年中職的檔期表示，中職目前仍有8檔29天賽事的需求，現在遠雄說無法還要開協調會，到底大巨蛋是不是應該要以滿足中職賽事為最優先？

針對中華隊沒有入籍台北市的球員，蔣萬安說，未來體育局會事前做好調查再來宣布；英雄見面會的部分，他說，是台北市的球隊味全龍替返國的選手、教練、訓練防護員等幕後英雄們給予獎勵金和粉絲的見面，「就是中華隊、Team Taiwan」。

針對大巨蛋漏水，蔣萬安回應，依照合約最高就是開罰3百萬元，同時納入績效評估委員會裡面。體育局長王泓翔表示，目前大部分都處理，會再回報。