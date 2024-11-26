快訊

直播／英雄大遊行登場！球迷提前卡位應援 紙花中大聲唱「台灣尚勇」

12強賽／傳張奕獲日職洋聯球隊探詢 經紀公司回應了

日職／古林睿煬加盟火腿 林岳平哽咽：比奪世界第一更驕傲

聽新聞
0:00 / 0:00

無人設籍北市 獎金改發味全龍…蔣萬安曝理由：鼓勵球員

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影

12強中華隊首度拿下冠軍，儘管無球員設籍北市，無緣拿近百萬加碼獎金，不過北市府今宣布，將致贈5位中華隊味全龍隊員一人70萬元獎金；教練張建銘30萬元。市長蔣萬安今被問，沒球員設籍所以發錢給味全龍？蔣回，是希望站在鼓勵球員的立場。

蔣萬安今天赴議會總質詢，媒體今天堵問蔣萬安，是否因為沒有球員設籍北市，所以發錢給味全龍？蔣萬安說，雖然說沒有選手設籍在台北市，但是還是希望站在鼓勵球員的立場，針對在台北市的球隊味全龍的選手教練。

蔣說，這次中華隊的味全龍選手發給70萬元獎金，教練發給30萬獎金，另外更重要是很多背後默默在支持中華隊的，包括訓練員與防護員等幕後英雄，也希望給予最大感謝與鼓勵，也有給予10萬元獎勵金。

媒體追問蔣萬安，今天晚上大巨蛋的見面會李多慧會不會出席？蔣說，晚上的活動主要以球員為主，也會有應援啦啦隊，但最主要是感謝味全龍選手教練，還有後勤支援的幕後英雄，最重要是希望能讓球迷朋友，藉由今天得見面會，謝謝台灣英雄，近距離跟他們互動，能夠感謝他們。

媒體今天也堵問蔣，之前的「日本隊道歉卡」是否玩錯梗？蔣說，不管用什麼樣方式，都是希望中華隊能奪冠軍，這是大家共同期待。

北市府 教練 蔣萬安

延伸閱讀

想看中華隊印鈔票？與少棒小將難取捨…蔣萬安這樣笑回

12強賽／今晚大巨蛋台灣英雄見面會名單曝 蔣萬安：感動不要平復

綠稱改造市民廣場「屁股向總統府風水差」 蔣萬安反應曝

蔣萬安掏「日本隊道歉表」惹議？議員批「沒風度」蹭流量反丟臉

相關新聞

中華隊裡沒台北人…議員開酸 蔣萬安：未來調查再宣布

台北市長蔣萬安今天赴北市議會進行總質詢，由於日前加碼獎金卻發現中華隊沒有設籍北市球員，今晚又臨時增加台北城市冠軍英雄見面...

無人設籍北市 獎金改發味全龍…蔣萬安曝理由：鼓勵球員

12強中華隊首度拿下冠軍，儘管無球員設籍北市，無緣拿近百萬加碼獎金，不過北市府今宣布，將致贈5位中華隊味全龍隊員一人70...

不讓北市棒球人才被挖走 蔣萬安：將擬定短中長期計畫

中華隊贏得世界棒球賽12強冠軍，棒運發展再受關注。針對台北市國中、小棒球人才到高中被其他傳統名校挖走，台北市長蔣萬安下午...

轟見面會「自我矮化」 北市議員許淑華：幕僚覺得蔣萬安不會選總統？

中華隊拿下12強賽冠軍，先前市長蔣萬安為中華隊加油，拿出「日本隊道歉表」引發網友酸爆「不是這樣用的啦」，議員許淑華今拿出...

蔣萬安發獎金 味全龍吉力吉撈．鞏冠、林凱威5人各70萬

世界12強棒球賽中華隊以4:0完封日本隊，首度拿下12強賽冠軍。北市府今天表示，市府將致贈5位參與本次中華隊的味全龍隊員...

米其林需官方行銷？議員主張刪除中市摘星計畫350萬

台中市議會今天舉行各委員會審查議案，觀旅局明年編列350萬「摘星計畫」希望協助中市餐飲獲米其林肯定，民進黨議員陳俞融說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。