無人設籍北市 獎金改發味全龍…蔣萬安曝理由：鼓勵球員

12強中華隊首度拿下冠軍，儘管無球員設籍北市，無緣拿近百萬加碼獎金，不過北市府今宣布，將致贈5位中華隊味全龍隊員一人70萬元獎金；教練張建銘30萬元。市長蔣萬安今被問，沒球員設籍所以發錢給味全龍？蔣回，是希望站在鼓勵球員的立場。

蔣萬安今天赴議會總質詢，媒體今天堵問蔣萬安，是否因為沒有球員設籍北市，所以發錢給味全龍？蔣萬安說，雖然說沒有選手設籍在台北市，但是還是希望站在鼓勵球員的立場，針對在台北市的球隊味全龍的選手教練。

蔣說，這次中華隊的味全龍選手發給70萬元獎金，教練發給30萬獎金，另外更重要是很多背後默默在支持中華隊的，包括訓練員與防護員等幕後英雄，也希望給予最大感謝與鼓勵，也有給予10萬元獎勵金。

媒體追問蔣萬安，今天晚上大巨蛋的見面會李多慧會不會出席？蔣說，晚上的活動主要以球員為主，也會有應援啦啦隊，但最主要是感謝味全龍選手教練，還有後勤支援的幕後英雄，最重要是希望能讓球迷朋友，藉由今天得見面會，謝謝台灣英雄，近距離跟他們互動，能夠感謝他們。

媒體今天也堵問蔣，之前的「日本隊道歉卡」是否玩錯梗？蔣說，不管用什麼樣方式，都是希望中華隊能奪冠軍，這是大家共同期待。