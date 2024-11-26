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英雄大遊行將登場！球迷提前卡位 北市警布「520」員維安

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
今天中午已有球迷在遊行活動現場集結。記者李隆揆／攝影
今天中午已有球迷在遊行活動現場集結。記者李隆揆／攝影

世界棒球12強賽中華隊奪冠凱旋歸來，英雄大遊行今午將於總統府周邊登場，雖正逢上班日，但中午即有部分球迷陸續集結，要為中華英雄獻上敬意。

林先生說，自己原本在國外留學，近期準備回台繼續就讀大學，本身有在關注棒球賽事，一直都支持台灣隊伍，這次中華隊奪冠實在太不容易，尤其對吉力吉撈·鞏冠特別深刻，每一次的打擊都令人振奮，今天也特別趁求學空檔，一早7時許從嘉義搭車北上參加遊行。

許先生則說，他正就讀大學，今天下午沒課程所以能參加遊行，自己從4歲開始跟著父母看棒球，中學也曾參加球隊，這次世界棒球12強賽事從預賽到冠軍賽完整關注，「實在很感動，這個冠軍對台灣真的很珍貴」，也對投手陳柏清印象深刻，「對於26歲的選手，他的表現真的已經很棒了！」

據悉，總統府前天確定舉辦英雄大遊行，昨確定遊行路線，因應活動登場，台北市警方編排520名警力維安、交管，警官說，這次的警力數恰巧有諧音「我愛你」，榮幸向中華隊英雄們致敬。

許先生（左）、林先生（右）今天中午就在遊行現場卡位，比出「金三角（all in）」手勢向中華隊致敬。記者李隆揆／攝影
許先生（左）、林先生（右）今天中午就在遊行現場卡位，比出「金三角（all in）」手勢向中華隊致敬。記者李隆揆／攝影

中華隊 北市 棒球 維安 總統府

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