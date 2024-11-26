英雄大遊行將登場！球迷提前卡位 北市警布「520」員維安

世界棒球12強賽中華隊奪冠凱旋歸來，英雄大遊行今午將於總統府周邊登場，雖正逢上班日，但中午即有部分球迷陸續集結，要為中華英雄獻上敬意。

林先生說，自己原本在國外留學，近期準備回台繼續就讀大學，本身有在關注棒球賽事，一直都支持台灣隊伍，這次中華隊奪冠實在太不容易，尤其對吉力吉撈·鞏冠特別深刻，每一次的打擊都令人振奮，今天也特別趁求學空檔，一早7時許從嘉義搭車北上參加遊行。

許先生則說，他正就讀大學，今天下午沒課程所以能參加遊行，自己從4歲開始跟著父母看棒球，中學也曾參加球隊，這次世界棒球12強賽事從預賽到冠軍賽完整關注，「實在很感動，這個冠軍對台灣真的很珍貴」，也對投手陳柏清印象深刻，「對於26歲的選手，他的表現真的已經很棒了！」