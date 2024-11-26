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蔣萬安發獎金 味全龍吉力吉撈．鞏冠、林凱威5人各70萬

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今晚將在大巨蛋舉辦台灣英雄見面會名單。圖／引用自蔣萬安臉書
蔣萬安今晚將在大巨蛋舉辦台灣英雄見面會名單。圖／引用自蔣萬安臉書

世界12強棒球賽中華隊以4:0完封日本隊，首度拿下12強賽冠軍。北市府今天表示，市府將致贈5位參與本次中華隊的味全龍隊員包括吉力吉撈．鞏冠、林凱威、陳冠偉、李凱威、張政禹一人70萬元獎金；致贈隨隊的味全龍教練張建銘30萬元獎金。

北市府表示，這次世界棒球12強賽事，中華隊首度奪冠，也是中華隊在這個等級的棒球賽事第一次奪得金牌，市府特別準備對主場在台北的本地球隊的中華隊球員、教練與幕後英雄，表達感謝、鼓勵與嘉勉。

市府強調，本次中華隊的奪冠表現，不只是教練球員上下一心，更有著無數幕後英雄的全力支持，因此市府特別致贈2位來自味全龍的中華隊防護員、訓練員，一人10萬獎金。

市府表示，感謝中華隊英雄在國際賽場為國爭光，更感謝代表台北的球員、教練與幕後英雄的傑出貢獻，他們帶動了市民對棒球的熱情，締造臺北的光榮記憶，更讓這座城市持續朝運動之都的願景大步邁進。

北市府 教練 蔣萬安

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