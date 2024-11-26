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公車事故…北市議員籲從制度面檢討 公運處：年召訓840人

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
公運處表示，公車公會將成立公車學院，強化駕駛的職前、在職及專案輔導等培訓。示意圖。記者邱書昱／攝影
公運處表示，公車公會將成立公車學院，強化駕駛的職前、在職及專案輔導等培訓。示意圖。記者邱書昱／攝影

北市11月中旬發生追撞事故，造成行人傷重不治，北市議員認為，罰款之餘要從制度面著手，針對回訓、培訓等檢討。公運處表示，每年召訓840人並持續辦理公車駕駛教育訓練，同時公車公會將成立公車學院，在職前、在職及專案輔導培訓。

台北市議員張文潔表示，該起事故後，公運處對客運業者各開罰9萬元，但她認為開罰不是萬靈丹，質疑長期超時工時、司機過勞、靠業績獎金支撐薪資結構恐有問題。

張文潔說，現行駕駛訓練制度是否過於容易，且未建立駕駛人定期回訓的制度，尤其小客車年滿2年即可跳級考大客車的規定，造成道路駕駛經驗未成熟之下，對於用路人和乘客都潛藏危機。

張文潔認為，司機為趕時間避免被罰，常有衝黃燈急踩油門又急煞的危險駕 駛，而且現行司機員額不足、年齡M型化，業者在無法減少發車班次情形下，長期每日需駕駛14小時，呼籲要以整體面去思考並檢討。

公運處業務稽查科長梁筠翎指出，為了改善公車肇事問題，每月定期召開公車肇事防制工作會議，持續辦理公車駕駛教育訓練，每年召訓約840人，透過現場稽查確認各項措施落實度，積極督導公車駕駛長改善駕駛習慣。

另外，梁筠翎說，補助各業者裝設先進駕駛輔助系統（ADAS），包含前方碰撞預警、車道偏離預警與行車盲點偵測功能。同時，若發生市區公車重大行車事故，將督促業者進行專案輔導。

梁筠翎補充，公車公會將成立公車學院，強化駕駛的職前、在職及專案輔導等培訓，同時也函請中央將駕駛與站務員納入勞基法但書的適用範圍，減少人力調度困難，並請中央研議外國人擔任駕駛員可行性。

公車 北市 教育訓練 罰款 議員

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