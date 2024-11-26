快訊

買一送一！慶中華隊奪冠「手搖飲＋咖啡」優惠 星巴克、CoCo還有這些店都可以喝

不只每天一次！頻繁大便正常嗎？專家告訴你7個可能原因

許銘春愛馬仕絲巾風波 洪申翰宣布禁送禮：我不吃這一套

聽新聞
0:00 / 0:00

林口湧購物人潮 下月起商圈周邊路邊車格收費管理

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市交通局宣布林口、永和部分路段路邊車格開始收費。記者葉德正／翻攝
新北市交通局宣布林口、永和部分路段路邊車格開始收費。記者葉德正／翻攝

林口近年購物廣場一間一間開，三井Outlet二館開幕後，更湧入大量人潮。新北市交通局宣布，12月1日起，永和區厚德街路邊停車格及林口商圈的文化一路1段、文化二路1段、文化三路1段、忠孝路、仁愛路2段及文化二路1段309巷路邊汽車停車格將分別在平日及假日採收費納管。

交通局指出，為使停車資源公平共享，提升停車格周轉率，交通局3年來已清整167條路段、3386格汽車停車格納入收費管理，其中今年截至目前新增了54條路段、677格汽車停車位納入收費管理，不僅改善巷弄停車秩序，提升停車格位使用效率，讓市民公平共享停車空間。

交通局停車營運科科長許芫綺並表示，永和區厚德街路邊停車格收費時間為周一至周五的上午7時至晚上8時，每半小時10元。

林口區文化一路1段、文化二路1段、文化三路1段、忠孝路、仁愛路2段及文化二路1段309巷路邊停車位收費時間為周一至舟日的上午8時至晚上6時，每半小時10元。

許芫綺指出，新北市部分路邊汽車停車格除平日收費之外，在商圈、公園遊憩運動場所，以及三峽老街等觀光旅遊景點因假日採買人潮和遊客停車需求大，因此路邊停車格於假日亦採收費，以提升周轉率。

林口商圈周圍路邊停車格自12月1日起收費管理，有停車需求的民眾可利用附近的廣停三、廣停四及廣停七平面停車場均平、假日24小時全天候營運。

交通局也提醒駕駛人在收費路段及時段停車，駛離時卻未見繳費單或另有到期的繳費單，都可利用行動支付App和全國繳費網隨查隨繳。

Outlet 停車場 停車格 林口 車位

延伸閱讀

微電車違規本月30起取締 台中通過自治條例違規拖吊

加速軌道建設 長庚輕軌併林口輕軌納北北基桃合作議題

林口台61線重大車禍！汽車遭砂石車前後夾擊、駕駛送醫搶救中

桃捷攜手林口OUTLET推出一日票 價格低於原價

相關新聞

林口湧購物人潮 下月起商圈周邊路邊車格收費管理

林口近年購物廣場一間一間開，三井Outlet二館開幕後，更湧入大量人潮。新北市交通局宣布，12月1日起，永和區厚德街路邊...

公車事故...北市議員籲從制度面檢討 公運處：年召訓840人

台北市11月中旬發生追撞事故，造成行人傷重不治，北市議員認為，罰款之餘要從制度面著手，針對回訓、培訓等檢討。公運處表示，...

綠稱改造市民廣場「屁股向總統府風水差」 蔣萬安反應曝

台北市長蔣萬安規畫改造市民廣場，將封閉市府路及仁愛路四段最東側路段，議員王孝維憂心，未來改造將讓內科交通更塞，甚至提醒蔣...

亂丟菸蒂仍嚴重 新北補助超商、餐廳外 免費設菸蒂桶

新北市環保局統計去年廢棄物清理法裁處以亂丟菸蒂5668件最多，占30.79%，罰鍰起跳已提高至3600元，亂丟問題仍嚴重...

防社團狼師 北市議員促提供良民證

狼師事件頻傳，北市外聘約6千名教師，教育局日前修正「學生社團活動課程實施要點」，要求聘社團教師、教練需比照一般師，除勾稽...

瑞芳這平交道柵欄間隔7秒 民眾收7萬罰單「大失血」痛批陷阱

新北市瑞芳區明燈路、瑞芳街平交道，因為火車車班過多、路口地形限制，號誌燈及警鈴閃爍到遮斷器放下僅7到10秒，駕駛常來不及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。