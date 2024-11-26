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林口湧購物人潮 下月起商圈周邊路邊車格收費管理
林口近年購物廣場一間一間開，三井Outlet二館開幕後，更湧入大量人潮。新北市交通局宣布，12月1日起，永和區厚德街路邊停車格及林口商圈的文化一路1段、文化二路1段、文化三路1段、忠孝路、仁愛路2段及文化二路1段309巷路邊汽車停車格將分別在平日及假日採收費納管。
交通局指出，為使停車資源公平共享，提升停車格周轉率，交通局3年來已清整167條路段、3386格汽車停車格納入收費管理，其中今年截至目前新增了54條路段、677格汽車停車位納入收費管理，不僅改善巷弄停車秩序，提升停車格位使用效率，讓市民公平共享停車空間。
交通局停車營運科科長許芫綺並表示，永和區厚德街路邊停車格收費時間為周一至周五的上午7時至晚上8時，每半小時10元。
林口區文化一路1段、文化二路1段、文化三路1段、忠孝路、仁愛路2段及文化二路1段309巷路邊停車位收費時間為周一至舟日的上午8時至晚上6時，每半小時10元。
許芫綺指出，新北市部分路邊汽車停車格除平日收費之外，在商圈、公園遊憩運動場所，以及三峽老街等觀光旅遊景點因假日採買人潮和遊客停車需求大，因此路邊停車格於假日亦採收費，以提升周轉率。
林口商圈周圍路邊停車格自12月1日起收費管理，有停車需求的民眾可利用附近的廣停三、廣停四及廣停七平面停車場均平、假日24小時全天候營運。
交通局也提醒駕駛人在收費路段及時段停車，駛離時卻未見繳費單或另有到期的繳費單，都可利用行動支付App和全國繳費網隨查隨繳。
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