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綠稱改造市民廣場「屁股向總統府風水差」 蔣萬安反應曝

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
議員王孝維憂心，未來改造將讓內科交通更塞，甚至提醒蔣萬安，未來改造後，北市府大樓「將屁股向著總統府，這樣風水不好」。圖／引用自議會直播
議員王孝維憂心，未來改造將讓內科交通更塞，甚至提醒蔣萬安，未來改造後，北市府大樓「將屁股向著總統府，這樣風水不好」。圖／引用自議會直播

台北市長蔣萬安規畫改造市民廣場，將封閉市府路及仁愛路四段最東側路段，議員王孝維憂心，未來改造將讓內科交通更塞，甚至提醒蔣萬安，未來改造後，北市府大樓「將屁股向著總統府，這樣風水不好」，蔣萬安則僅露出微笑，沒有回答。

王孝維也建議北市府大樓應重建，重建地點建議可以移到廣場南側，跟議會更近，這樣市府議會關係合作會更緊密和諧，想不到蔣萬安爆出一句「有時候有一點距離會有美感」。

台北市議員王孝維日前工務部門質詢時，就已針對市府改造市民廣場質詢，昨天市政總質詢質詢市長蔣萬安，王孝維提醒，目前市府的市民廣場改造規畫，因將封閉市府路與仁愛路最東側路段，會導致內湖塞車，因目前每天上下班尖峰，從堤頂大道走基隆路下來的車子相當多，到時候封掉市府路等路段，加上公車路線調整，預期可能會回堵回內湖，尤其現在上下班已經很塞，未來市府廣場改造更會大塞，儘管他贊同市府要改造，但交通規畫非常重要。

因市民廣場改造規畫，未來市府大樓正門將無法上下車，必須從後門進出，王孝維也當面提醒蔣萬安，「我們要向總統府看，不要望相松山區區長看，這樣風水不好，不要屁股向著它(總統府)就不對了」，蔣萬安則僅露出微笑，轉頭向交通局長問相關規畫。

王孝維表示，未來改造內湖交通若如果弄不好，市府交通都可能會有問題，因內湖對外有10、20萬人，走堤頂大道的人口也有6萬人，要求市府提供預先的規畫，否則未來塞車就要內湖人罵交通局長、不然就罵蔣萬安。

交通局長謝銘鴻表示，市民廣場改造，交通相關配套概估會有37條公車路線必須要改道，松壽、松高、松智都會退縮增加一個車道，道路也會改為雙向。王孝維質疑，光是36公車路線要調整就會是大問題，要求市府提供報告，規畫堤頂大道走基隆路下來的車子要怎麼走。

王孝維也建議蔣萬安，應該在靠議會近一點的地點重建北市府大樓，不然現在感覺就是市府把議會當守衛，台北市議會與市府不會和諧相處，不會合作緊密。不過對於議員的提議，蔣萬安則突然爆出一句「有時候有一點距離會有美感」，遭王孝維嚇一跳「你在說什麼？」蔣萬安還重複「距離會有美感啊！」

內湖 北市府 總統府 蔣萬安 議員

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