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亂丟菸蒂仍嚴重 新北補助超商、餐廳外 免費設菸蒂桶

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導

新北市環保局統計去年廢棄物清理法裁處以亂丟菸蒂5668件最多，占30.79%，罰鍰起跳已提高至3600元，亂丟問題仍嚴重。中央要求各縣市設置菸蒂桶，環保局提供20處，讓設有停車場的超商、餐廳免費申請，視需求反映決定下年度是否擴大。

菸蒂雖然體積小，但大部分包含有害化學物質，如尼古丁、焦油等；環境部統計，去年我國香菸銷售約362億根，若有四分之一菸蒂遭丟棄，預估全台每年將有超過90億根菸蒂在環境中造成極大汙染風險。

環保局裁處案件以亂丟菸蒂占比最多，而查獲亂丟菸蒂處所，主要在超商、車站、餐廳、飲料店、停車場、候車亭、網咖、KTV及靠近水溝蓋處、重要道路路口及停等紅綠燈等處。新北各區雖有1747處菸蒂桶，其中1621處為里辦公處設置達93%，商家自行設置及維管僅114處。

2021年3月起加重亂丟菸蒂罰鍰，從1200增至3600元，去年開罰275件，檢舉獎金為實收罰鍰10%。菸蒂桶位置不得在公告的禁菸區。

許先生認為，設菸蒂桶方式治標不治本，應設吸菸區，非吸菸區禁菸、禁止邊走邊抽菸等，且提高檢舉獎金、罰鍰，不僅減少二手菸影響路人，也解決菸蒂亂丟問題。黃小姐則說，放置菸桶有鼓勵大家多抽菸的感覺，且就算有菸蒂桶，會亂丟的人仍會亂丟。

環保局 餐廳

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