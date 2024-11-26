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防社團狼師 北市議員促提供良民證

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市教育局日前修正「學生社團活動課程實施要點」，議員認為仍有漏洞，籲比照補習班聘任社團老師、教練，應提供「良民證」及擬定制式合約。圖／北市教育局提供
北市教育局日前修正「學生社團活動課程實施要點」，議員認為仍有漏洞，籲比照補習班聘任社團老師、教練，應提供「良民證」及擬定制式合約。圖／北市教育局提供

狼師事件頻傳，北市外聘約6千名教師，教育局日前修正「學生社團活動課程實施要點」，要求聘社團教師、教練需比照一般師，除勾稽不適任系統查詢，也要簽切結書，若隱匿終止契約。議員認為應比照補習班提供「良民證」及擬定制式合約，教育局允研議。

不過北市高職家長聯合會榮譽總會長余茂隆認為，社團很多都是傳承，很多老師都是由學長姐擔任「半買半送」，可能只有拿交通補助，他認同制度嚴謹是保障學生安全，但若流程複雜化，也可能讓老師意願降低，教育局在嚴謹同時，也要做好配套。

據統計，台北市校內社團數高達6千多個，包含團康、音樂、舞蹈等，若校內無專業老師，校方會改聘校外教師指導學生。議員王欣儀指出，目前教育局僅要求聘用前，針對性侵、性騷、性霸凌等行為簽署「切結書」，但對於其他不當管教、體罰、言語霸凌等卻未納規範，難達到防患未然效果。

王認為，學校缺乏實際審核能力，切結書僅存檔備查，若無事前檢舉，問題往往在事發後才被察覺，對學生可能已造成無法挽回的傷害，她建議比照補習班聘雇教職員工前，須檢核近3個月內良民證陳報教育局核准。

另外，目前教育局沒有強制要求校外聘社團老師需簽合約，王也要求應研擬「制式合約」，明確規範外聘社團老師的行為準則及聘用條件，讓各校有統一標準可依循，並比照補習班及社區大學在網站「公開揭露」外聘社團老師的姓名、學經歷等基本資訊。

教育局長湯志民說，會立即進行資訊揭露，並規畫公布方式及公開範圍。至於「制式合約」、比照補習班提供「良民證」，他認同這些建議，會帶回教育局研議。

切結書 教育局 補習

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