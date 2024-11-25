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瑞芳這平交道柵欄間隔7秒 民眾收7萬罰單「大失血」痛批陷阱

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
瑞芳這平交道柵欄間隔7秒，7萬罰單大失血，民眾痛批陷阱。圖／鄭文婷提供
瑞芳這平交道柵欄間隔7秒，7萬罰單大失血，民眾痛批陷阱。圖／鄭文婷提供

新北瑞芳區明燈路、瑞芳街平交道，因為火車車班過多、路口地形限制，號誌燈及警鈴閃爍到遮斷器放下僅7到10秒，駕駛常來不及通過被卡在柵欄內，多位民眾大失血收到7萬多元罰單，痛批如「陷阱」，民代要求增設電子看板提醒、落實現場指揮。台鐵表示，將研議改善。

基隆市議員鄭文婷接獲民眾陳情與立委王正旭辦公室今天會同台鐵、警方、當地里長等相關單位人員會勘改善。

陳男指出，他當時經瑞芳街平交道，火車剛通過，柵欄升起後，他是跟著前面2輛車進入平交道內，卻馬上閃燈亮起，來不及駛出平交道，車輛就被柵欄打到車子遭告發。

周男情況類似，他駕車行經明燈路，等前車通過平交道後才進入平交道，但因前方有機車超車，阻擋視線，柵欄馬上又放下，就被認定違規。

鄭文婷說，2人都是因火車車班過多，柵欄升起到再降下時間過短不到10秒，導致駛出平交道而遭取締。王正旭辦公室主任林明智建議台鐵應研議增設提醒用路人的電子看板提醒，避免莫名其妙收罰單。

鄭文婷表示，台鐵有派保全人員協助維持交通，但應確實發揮指揮交通的功能，而非站在一旁等民眾遭柵欄觸及後，攔車通知警方取締，應適時地制止民眾將車駛入平交道，而非毫無作為，站在原處等民眾不及駛出時，就逕行告發，如此不僅無法有效制止事故發生，更易造成民怨。

台鐵人員回應表示，會將會勘結論向上呈報，研議相關改善作為。

瑞芳這平交道柵欄間隔7秒，7萬罰單大失血，民眾痛批陷阱。圖／鄭文婷提供
瑞芳這平交道柵欄間隔7秒，7萬罰單大失血，民眾痛批陷阱。圖／鄭文婷提供
瑞芳這平交道柵欄間隔7秒，7萬罰單大失血，民眾痛批陷阱。圖／鄭文婷提供
瑞芳這平交道柵欄間隔7秒，7萬罰單大失血，民眾痛批陷阱。圖／鄭文婷提供

台鐵 新北 火車 瑞芳 鄭文婷

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