12強賽奪下冠軍 新北邀林昱珉、曾頌恩等辦英雄見面會
台灣隊在2024世界 12強棒球賽奪冠，為了歡迎返台，新北市政府特別邀請林昱珉、曾頌恩、高志綱等多名球員及教練，出席明天晚上在市民廣場舉辦台灣英雄見面會。
世界棒壘球總會（WBSC）12強賽（Premier122024）昨天晚間由台灣隊、日本隊進行冠軍戰，台灣隊4比0完封日本隊奪冠，全台情緒沸騰。全隊今天返台。
為了歡迎台灣英雄返台，新北市政府將於明天晚間7時在市民廣場舉辦英雄見面會，特別邀請全隊隊員參與，目前應有曾頌恩等11人參與。
體育局表示，目前有林昱珉、張奕、曾頌恩、高國輝、高志綱、周宗志、莊昕諺、吳俊偉、江國豪、戴培峰、潘傑楷、岳東華等人將與會，歡迎民眾到場一睹英雄風采，但不會安排簽名及合影等流程。
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