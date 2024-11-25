快訊

選民服務途中被逆向車撞飛 雲縣議員陳芳盈嚴重車禍救治中

台鹽前董事長陳啓昱潛逃24天後投案 裁准羈押禁見

12強賽／F-16V升空伴飛！賴清德指示比照奧運 機上「現身」迎中華英雄

12強賽奪下冠軍 新北邀林昱珉、曾頌恩等辦英雄見面會

中央社／ 新北25日電
中華隊本屆寫下奇蹟之旅，以12強最年輕球隊擊敗尋求28連勝的日本隊，奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊員們在東京巨蛋場上興奮慶祝。聯合報特派記者許正宏／攝影
中華隊本屆寫下奇蹟之旅，以12強最年輕球隊擊敗尋求28連勝的日本隊，奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊員們在東京巨蛋場上興奮慶祝。聯合報特派記者許正宏／攝影

台灣隊在2024世界 12強棒球賽奪冠，為了歡迎返台，新北市政府特別邀請林昱珉、曾頌恩、高志綱等多名球員及教練，出席明天晚上在市民廣場舉辦台灣英雄見面會。

世界棒壘球總會（WBSC）12強賽（Premier122024）昨天晚間由台灣隊、日本隊進行冠軍戰，台灣隊4比0完封日本隊奪冠，全台情緒沸騰。全隊今天返台。

為了歡迎台灣英雄返台，新北市政府將於明天晚間7時在市民廣場舉辦英雄見面會，特別邀請全隊隊員參與，目前應有曾頌恩等11人參與。

體育局表示，目前有林昱珉、張奕、曾頌恩、高國輝、高志綱、周宗志、莊昕諺、吳俊偉、江國豪、戴培峰、潘傑楷、岳東華等人將與會，歡迎民眾到場一睹英雄風采，但不會安排簽名及合影等流程。

世界棒球12強 中華隊

延伸閱讀

12強賽／大聯盟官網報導 中華奪冠可能是國際棒球史上最大冷門

被罰30萬也值得！驚豔12強的台灣王牌林昱珉是誰？7個故事了解中華隊世界冠軍關鍵力量

12強賽／用流利英文回外媒提問 林昱珉：小國也能成世界冠軍

日職／蔡明堂看好張峻瑋的未來 和學長林昱珉一樣強心臟

相關新聞

中華隊奪冠凱旋歸來！英雄大遊行明凱道登場 北市警公布周邊交管措施

世界棒球12強賽中華隊奪冠，總統府及中華文化總會明在台北市中正區舉辦英雄大遊行，警方今晚公布相關交通管制措施，呼籲用路人...

今年雙城論壇有譜？綠酸熱臉貼冷屁股 蔣萬安：我非常有信心

今年台北上海雙城論壇舉辦時間未定，北市長蔣萬安今天赴議會總質詢時表示，今年雙城論壇舉辦「我非常有信心」，今年會舉辦雙城論...

回到最初的起點！北市國手簽名會不辦在市府 蔣萬安討論半小時曝答案

世界12強棒球賽中華隊以4比0完封日本隊，創下歷史紀錄，中央、雙北市府也將舉辦遊行與見面會，台北市長蔣萬安原本表示明晚會...

瑞芳這平交道柵欄間隔7秒 民眾收7萬罰單「大失血」痛批陷阱

新北市瑞芳區明燈路、瑞芳街平交道，因為火車車班過多、路口地形限制，號誌燈及警鈴閃爍到遮斷器放下僅7到10秒，駕駛常來不及...

淡水幸福里銀髮族舞出健康 跳出恰恰樂齡活力

為了因應超高齡社會來臨，照顧銀髮長輩，新北市淡水區幸福里辦理關懷據點，讓里內長者來上課程一起動健康，這次里長李佳倩更舉辦舞出健康跳出活力幸福里廣場舞活動，號召大家一起到捷運淡水站後方廣場，邀請舞蹈老師帶著大家邊唱邊跳，讓長者活動筋骨氣氛相當熱絡。

環保宣導省電節水 汐止江北里垃圾袋大方送

環保意識抬頭，汐止區江北里除了成立黃金資收站，也舉辦環保宣導活動，這次主題訂為省電節水，希望在里內加強推廣環保概念，現場並且發送給全里每一戶都有一袋五公升的專用垃圾袋，里辦公處準備了超過2600多份，分為兩天發放，一大早就好多里民排隊領取。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。