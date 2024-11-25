中華隊奪冠凱旋歸來！英雄大遊行明凱道登場 北市警公布周邊交管措施

世界棒球12強賽中華隊奪冠，總統府及中華文化總會明在台北市中正區舉辦英雄大遊行，警方今晚公布相關交通管制措施，呼籲用路人配合指揮、提前改道，避免壅塞。

警方指出，「2024台灣棒球英雄車隊大遊行」將於台北市中正區凱達格蘭大道、公園路、襄陽路、館前路、忠孝西路、重慶南路等路段舉辦，為維護活動交通秩序與安全，規劃交通疏導管制措施如下：

一、活動期間，實施車輛管制區域及時段：

(一)因應館前路英雄谷硬體設備進場，管制情形如下：

1、11月25日(星期一)晚上9時起，管制館前路兩側各1線車道，維持中間兩線車道供車輛通行。

2、11月26日(星期二)凌晨0時至6時及遊行出發前下午3時至6時，館前路將全線管制，以利設備搭設及撤除作業進行。

(二)明日晨0時至6時及中午12時起，擴大管制漢口懷寧街口往東、公園許昌街口及南陽許昌街口往西。

(三)12時起，重慶南路兩側各1車道管制供架設阻材使用，中間兩線車道維持車輛通行。

(四)下午1時30分起，管制凱達格蘭大道(中山至公園段)北側4線車道，並將南側車道調撥為東、西雙向各3線車道通行。

(五)下午3時起(視狀況提早或延後)，遊行沿線路段公園路、襄陽路、館前路全線實施管制，另視交通狀況擴大管制青島西路、常德街、懷寧街等周邊路段。

(六)下午3時30分起，遊行沿線忠孝西路(西往東方向)、重慶南路全線實施管制，另視交通狀況擴大管制中華忠孝西路口往西、博愛路、開封街、漢口街、衡陽路、寶慶路等周邊路段。

二、公有汽、機車停車格管制時段及區域：

(一)管制日期、時段：113年11月25日晚上7時至11月26日晚上7時止(交通管制勤務結束後)。

(二)管制區域：重慶南路1段(忠孝西路至寶慶路)、館前路(襄陽路至忠孝西路)及信陽街(館前路至公園路)沿線公有汽、機車停車格位及裝卸貨停車格位等，禁止車輛停放。

三、其他管制措施及改道建議：

(一)沿線各路段將於遊行隊伍通過後、場地整理完畢陸續解除管制，僅有館前路外側車道配合設備撤場作業最晚管制至11月26日晚上11時，中間2線車道亦開放通行。

(二)當天行經活動範圍周邊車輛，南北向建議提前改道中華路、中山南路、林森南路，東西向得改由市民大道、鄭州路、愛國西路通行。

(三)因館前路全線實施管制時，影響機車駕駛通往台北車站西側門，本次活動期間(11月26日中午12時至下午6時)台北車站北側門科技執法將暫緩取締，騎乘機車民眾得提前改至其他地點或台北車站北側(鄭州路)臨停上、下客；惟鄭州路車流量大，請民眾務必小心駕駛，注意行車安全，切勿並排停車影響通行。

因應本次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，可電洽台北市公共運輸處02-27274168（該處查詢網站http://www.pto.gov.taipei/）或各站牌公車調度站查詢相關資訊。前揭各項活動交通管制訊息將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，請駕駛人隨時留意收聽，提前改道行駛並避開管制區域；另請駕駛人行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，勿違規停車，遵守各路口員警及義交之指揮疏導，或多加利用大眾運輸工具，以免造成管制區域周邊車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。