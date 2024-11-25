回到最初的起點！北市國手簽名會不辦在市府 蔣萬安討論半小時曝答案

世界12強棒球賽中華隊以4比0完封日本隊，創下歷史紀錄，中央、雙北市府也將舉辦遊行與見面會，台北市長蔣萬安原本表示明晚會在市府中庭舉辦簽名會，邀請中華隊味全龍球員教練，不過下午議員在總質詢表示，希望能在大巨蛋舉辦，蔣萬安也在總質詢結束與官員討論半小時後，表示地點確定改在大巨蛋。

中華隊國手今晚抵台，而總統府將於明天舉辦英雄大遊行，而新北市明天晚間7點，將在新北耶誕城舉辦「2024世界12強棒球賽台灣英雄見面會」，而蔣萬安今天下午在總質詢前，也宣布北市府將在明晚將在市府中庭舉辦見面會，邀請中華隊味全龍隊選手到場。

不過議員王欣儀今下午質詢表示，大巨蛋是12強賽中華隊的起點，應至台北大巨蛋並辦草皮見面會，也獲得蔣萬安認同，今天總質詢結束後，蔣萬安也特別找體育局長王泓翔等人，至議會後方小房間討論將近30分鐘。

媒體也在議場外等候討論狀況，蔣萬安出來後微笑表示，討論過程還算順利，他也希望能在台北大巨蛋因具有特別意義，但目前還有一些細節仍在探討。