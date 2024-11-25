冬季及歲末年終到來 新北議會傾聽弱勢需求並贈慰問金

適逢歲末年終及冬季到來，不少弱勢團體需要被關懷，新北今有多個弱勢團體受邀至新北市議會茶敘，包含新北市議長蔣根煌、三黨團幹部及新北社會局都到場傾聽弱勢需求並致贈慰問金。

蔣根煌今邀集新北市愛心育幼院、私立愛樂發展中心、新莊頭前庄障礙者日間照顧中心、新莊幸福身心障礙者日間照顧中心、私立常福緣老人長期照護中心、新莊幸福小型作業所、新豐小型作業所及新莊中港小型作業所等單位代表至議會茶敘，並贈50萬元慰問金。副議長陳鴻源、議會國民黨團書記長陳偉杰議員、民進黨團總召張維倩議員及無黨黨團總召蔡錦賢議員也都到場致意。

新北市議會表示，以往每年都由蔣根煌率團訪視轄內社福機構，前幾年因疫情嚴峻，為避免機構內部感染，才改邀各單位代表至議會茶敘。疫情過後，蔣本想再度率團訪視轄內社福機構，關心其運作情形，但礙於秋冬流感及新冠肺炎疫情升溫，許多機構都維持高規格防疫措施，為避免造成各單位的困擾，今年仍以茶敘模式傾聽弱勢需求。

茶敘間，蔣根煌承諾將為社會福利政策爭取更多預算、改善社工人員勞動條件、強化社工人員的身心健康，並呼籲民眾發揮愛心，有錢出錢有力出力，用實際行動幫助弱勢朋友。新北市社會局長李美珍則說，感謝議會大力支持社福相關預算，但公部門資源有限，期待公私部門攜手合作，照顧每一個需要照顧的市民。

愛樂發展中心主任林爾思表示，感謝蔣根煌長期關懷弱勢，不僅給予經費上的挹注，也經常噓寒問暖，讓弱勢朋友及社工人員都感到非常溫暖窩心。其他單位代表也紛紛致上感謝狀表達謝意。