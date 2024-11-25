今年雙城論壇有譜？綠酸熱臉貼冷屁股 蔣萬安：我非常有信心

今年台北上海雙城論壇舉辦時間未定，北市長蔣萬安今天赴議會總質詢時表示，今年雙城論壇舉辦「我非常有信心」，今年會舉辦雙城論壇，議員拭目以待。

蔣萬安今天赴議會總質詢，民進黨議員何孟樺問雙城論壇進度，蔣萬安表示，雙城論壇基於台北與上海交流互動，雙城論壇應該要辦，尤其基於「雙城好、兩岸好」今年雙城論壇更應該要辦，他有信心今年雙城論壇會舉辦。

何孟樺說，目前南投的兩湖論壇10月底已經辦完，現在蔣萬安還在說雙城論壇積極處理？是否比南投縣長許淑華還不如？蔣萬安則表示，議員可以拭目以待。何追問「名單送出去了嗎？」觀傳局長王秋冬表示，市府一直都有跟上海方保持互動與聯繫，有一些細節必須需要溝通，溝通還需要共識，還要繼續努力，北市府正繼續努力。

由於何孟樺不斷質詢蔣萬安雙城論壇進度，蔣萬安也反酸，很難得議員這麼關心、支持雙城論壇，希望民進黨議員給北市府多一點支持。

何孟樺也質疑，先前蔣萬安承諾辦雙城論壇有三前提，包括中共不擾台、對台釋善意、雙方要對等等，不過今年光是協調過程感覺「熱臉貼對岸冷屁股，搞老半天？」蔣萬安說，中央民進黨執政也樂見雙城論壇舉辦，也正面看待兩岸健康永續交流，從前總統蔡英文到賴清德總統都這樣強調，他非常有信心今年雙城論壇可以舉辦，希望議員大力支持。兩岸關係愈緊張愈需要溝通交流。

議員要求蔣萬安直接宣布停辦？蔣萬安說，北市府就是秉持對等、尊嚴、善意、互惠舉辦雙城論壇，中央也樂見，市府很有信心舉辦雙城論壇，議員拭目以待。