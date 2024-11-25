新北市府明辦台灣英雄見面會 民進黨團籲廣邀新北小將「傳承精神」

新北市府明晚將辦台灣英雄見面會，慶祝中華隊棒球世界第一，新北市議會民進黨團建議，應該邀請新北小將們出席，讓如此精神傳承，未來球場每年也該辦觀賽公益日，讓更多民眾接觸棒球；國民黨議員則憂心流程及配套。新北體育局強調，已經都聯絡邀約，也會有獨立區塊讓小將們與英雄們見面。

世界十二強棒球賽，中華隊昨擊敗日本隊贏得冠軍，球迷敲碗市府辦見面會，新北市府也將於新北耶誕城舉辦「世界12強棒球賽－台灣英雄見面會」，預計中華隊陣容教練、選手等7名，將於明晚7時在新北歡樂耶誕城與球迷見面。

今新北市議會定期會預算二讀會，民進黨團於會中表示，賴清德總統也說若有機會將要更新500元鈔票上的圖片為「台灣英雄」，那新北也將於明晚舉行台灣英雄見面會，希還是希望可以賦予活動更高意義。

民進黨團總召張維倩表示，難得看到台灣英雄，是不是有機會能邀請新北小將們一同出席，一同學習也達到傳承的目的，穿棒球服或什麼模式都不限。副召集人張錦豪則說，讓三級棒球傳承，未來希望體育發展基金能更增加用於棒球發展，讓這樣精神傳承下去。

民進黨團幹事長廖宜琨建議，支持棒球每一年都可以來做，不是只在贏球後，像是新莊棒球場可以每年安排一天公益日，讓民眾可進場觀看，讓一些可能經濟上有問題或其他因素的市民也能進場觀賽，預算看要從市府、或富邦本身願意做公益都可以。市議員翁震州則說，新莊高灘地有三處棒球場正破損，希望市府能先協助修復場地，支持棒球。副市長陳純敬、體育局長洪玉玲都說，一定會邀請。

國民黨新北市議員周勝考則說，慶祝中華隊奪得棒球世界第一是好事，但現在如何通知這些新北小將及愛好棒球人士到場，這一定要公平，不能只淪為作秀型，而是要全面性，不能把人叫去，最後被擠在外面，甚至發生推擠危險等。洪玉玲強調，已經透過社群平台全力推送活動，今也快速電話聯絡各校棒球隊，也會拉個獨立區塊，讓小將們能安全與台灣英雄們見到面。