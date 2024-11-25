淡水幸福里銀髮族舞出健康 跳出恰恰樂齡活力

為了因應超高齡社會來臨，照顧銀髮長輩，新北市淡水區幸福里辦理關懷據點，讓里內長者來上課程一起動健康，這次里長李佳倩更舉辦舞出健康跳出活力幸福里廣場舞活動，號召大家一起到捷運淡水站後方廣場，邀請舞蹈老師帶著大家邊唱邊跳，讓長者活動筋骨氣氛相當熱絡。

里長李佳倩表示，銀髮健康舞活動已經是舉辦第四年，過去幸福里都有關懷據點，而在據點當中都有許多豐富的課程，在這一次的活動當中，將大家拉到戶外空間，有更大更好發揮的地方，一起跟著音樂活動身心靈，而這也是一項關懷據點的成果展，展現出長者樂活精神。

現場同濟會更帶來他們的吉祥公仔皮皮，為活動增添可愛趣味氣氛，另外為了讓現場的銀髮長輩了解反詐騙的知識，淡水警分局中山路派出所，更來到現場為長者教導怎麼樣判斷詐騙集團的手法，避免掉入詐騙陷阱當中。

里長李佳倩說，透過活動最主要目的就是要讓長者動起來照顧大家健康，參加各式健康促進、文康休閒活動及老人共餐。期待透過關懷據點的力量，幫助社區、互助，達到共好、共榮，創造幸福里自身價值，提升市民朋友對居住環境的認同感與幸福感，真正落實在地老化、活躍老化、老幼共融之健康樂活宜居城市目標。