快訊

選民服務途中被逆向車撞飛 雲縣議員陳芳盈嚴重車禍救治中

台鹽前董事長陳啓昱潛逃24天後投案 裁准羈押禁見

12強賽／F-16V升空伴飛！賴清德指示比照奧運 機上「現身」迎中華英雄

聽新聞
0:00 / 0:00

淡水幸福里銀髮族舞出健康 跳出恰恰樂齡活力

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
新北市淡水區幸福里舉辦舞出健康跳出活力幸福里廣場舞活動，讓長者活動筋骨氣氛相當熱絡。圖／紅樹林有線電視提供
新北市淡水區幸福里舉辦舞出健康跳出活力幸福里廣場舞活動，讓長者活動筋骨氣氛相當熱絡。圖／紅樹林有線電視提供

為了因應超高齡社會來臨，照顧銀髮長輩，新北淡水區幸福里辦理關懷據點，讓里內長者來上課程一起動健康，這次里長李佳倩更舉辦舞出健康跳出活力幸福里廣場舞活動，號召大家一起到捷運淡水站後方廣場，邀請舞蹈老師帶著大家邊唱邊跳，讓長者活動筋骨氣氛相當熱絡。

里長李佳倩表示，銀髮健康舞活動已經是舉辦第四年，過去幸福里都有關懷據點，而在據點當中都有許多豐富的課程，在這一次的活動當中，將大家拉到戶外空間，有更大更好發揮的地方，一起跟著音樂活動身心靈，而這也是一項關懷據點的成果展，展現出長者樂活精神。

現場同濟會更帶來他們的吉祥公仔皮皮，為活動增添可愛趣味氣氛，另外為了讓現場的銀髮長輩了解反詐騙的知識，淡水警分局中山路派出所，更來到現場為長者教導怎麼樣判斷詐騙集團的手法，避免掉入詐騙陷阱當中。

里長李佳倩說，透過活動最主要目的就是要讓長者動起來照顧大家健康，參加各式健康促進、文康休閒活動及老人共餐。期待透過關懷據點的力量，幫助社區、互助，達到共好、共榮，創造幸福里自身價值，提升市民朋友對居住環境的認同感與幸福感，真正落實在地老化、活躍老化、老幼共融之健康樂活宜居城市目標。

新北 淡水 詐騙集團

延伸閱讀

62歲企業界退休當起「班代」 銀髮族樂齡大學進修結識莫逆之交

新北淡水鄧公國小演藝廳大升級 市議員爭取經費完成

新生兒成淡水第20萬人 出生獲2錢黃金、搭渡輪免費

北港媽祖全台心靈遶境 淡水育成中心鑽轎腳祈福

相關新聞

中華隊奪冠凱旋歸來！英雄大遊行明凱道登場 北市警公布周邊交管措施

世界棒球12強賽中華隊奪冠，總統府及中華文化總會明在台北市中正區舉辦英雄大遊行，警方今晚公布相關交通管制措施，呼籲用路人...

今年雙城論壇有譜？綠酸熱臉貼冷屁股 蔣萬安：我非常有信心

今年台北上海雙城論壇舉辦時間未定，北市長蔣萬安今天赴議會總質詢時表示，今年雙城論壇舉辦「我非常有信心」，今年會舉辦雙城論...

回到最初的起點！北市國手簽名會不辦在市府 蔣萬安討論半小時曝答案

世界12強棒球賽中華隊以4比0完封日本隊，創下歷史紀錄，中央、雙北市府也將舉辦遊行與見面會，台北市長蔣萬安原本表示明晚會...

瑞芳這平交道柵欄間隔7秒 民眾收7萬罰單「大失血」痛批陷阱

新北市瑞芳區明燈路、瑞芳街平交道，因為火車車班過多、路口地形限制，號誌燈及警鈴閃爍到遮斷器放下僅7到10秒，駕駛常來不及...

淡水幸福里銀髮族舞出健康 跳出恰恰樂齡活力

為了因應超高齡社會來臨，照顧銀髮長輩，新北市淡水區幸福里辦理關懷據點，讓里內長者來上課程一起動健康，這次里長李佳倩更舉辦舞出健康跳出活力幸福里廣場舞活動，號召大家一起到捷運淡水站後方廣場，邀請舞蹈老師帶著大家邊唱邊跳，讓長者活動筋骨氣氛相當熱絡。

環保宣導省電節水 汐止江北里垃圾袋大方送

環保意識抬頭，汐止區江北里除了成立黃金資收站，也舉辦環保宣導活動，這次主題訂為省電節水，希望在里內加強推廣環保概念，現場並且發送給全里每一戶都有一袋五公升的專用垃圾袋，里辦公處準備了超過2600多份，分為兩天發放，一大早就好多里民排隊領取。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。