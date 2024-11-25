環保宣導省電節水 汐止江北里垃圾袋大方送

環保意識抬頭，汐止區江北里除了成立黃金資收站，也舉辦環保宣導活動，這次主題訂為省電節水，希望在里內加強推廣環保概念，現場並且發送給全里每一戶都有一袋五公升的專用垃圾袋，里辦公處準備了超過2600多份，分為兩天發放，一大早就好多里民排隊領取。

一大早的江北市民活動中心好熱鬧，陸陸續續來了不少要領取專用垃圾袋的里民，江北里舉辦環保宣導，並且送里內每一戶都有一包專用垃圾袋，事前先發送通知單，全里分為兩天領取，里民參與踴躍，汐止區長林慶豐也到場關心，肯定江北里對環保的用心。

汐止區長林慶豐表示，在江北活動中心里長舉辦了今年的節水節電宣導，希望大家一起響應，做好相關的環保工作，此外，現場也有發送專用垃圾袋，希望大家能做好資源回收，垃圾減量，有一個更好更乾淨的環境。

江北里長謝祚敏說，這次主題省水省電，簡單的說明讓大家清楚，像是雨水、冷氣的水、洗蔬果的水、洗衣的水，如何再利用，像是可以沖廁所、澆花，不過，冷氣水不能澆花，會有化學變化，省電的話就是改用LED燈，再來就是太陽能，希望大家都有共識，可以改用更節能的。

謝祚敏指出，里內有2600多戶，這次環保宣導很感謝新北市政府、議員、公所的幫忙，這次每一戶都發給專用垃圾袋，里民只要帶著印章、通知單、身份證來領取，現場有志工協助幫忙，活動分為兩梯次舉行。