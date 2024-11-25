快訊

選民服務途中被逆向車撞飛 雲縣議員陳芳盈嚴重車禍救治中

台鹽前董事長陳啓昱潛逃24天後投案 裁准羈押禁見

12強賽／F-16V升空伴飛！賴清德指示比照奧運 機上「現身」迎中華英雄

環保宣導省電節水 汐止江北里垃圾袋大方送

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區江北里舉辦環保宣導活動，主題訂為省電節水，里辦公處準備了超過2600多份，分為兩天發放，一大早就好多里民排隊領取。圖／觀天下有線電視提供
汐止區江北里舉辦環保宣導活動，主題訂為省電節水，里辦公處準備了超過2600多份，分為兩天發放，一大早就好多里民排隊領取。圖／觀天下有線電視提供

環保意識抬頭，汐止區江北里除了成立黃金資收站，也舉辦環保宣導活動，這次主題訂為省電節水，希望在里內加強推廣環保概念，現場並且發送給全里每一戶都有一袋五公升的專用垃圾袋，里辦公處準備了超過2600多份，分為兩天發放，一大早就好多里民排隊領取。

一大早的江北市民活動中心好熱鬧，陸陸續續來了不少要領取專用垃圾袋的里民，江北里舉辦環保宣導，並且送里內每一戶都有一包專用垃圾袋，事前先發送通知單，全里分為兩天領取，里民參與踴躍，汐止區長林慶豐也到場關心，肯定江北里對環保的用心。

汐止區長林慶豐表示，在江北活動中心里長舉辦了今年的節水節電宣導，希望大家一起響應，做好相關的環保工作，此外，現場也有發送專用垃圾袋，希望大家能做好資源回收，垃圾減量，有一個更好更乾淨的環境。

江北里長謝祚敏說，這次主題省水省電，簡單的說明讓大家清楚，像是雨水、冷氣的水、洗蔬果的水、洗衣的水，如何再利用，像是可以沖廁所、澆花，不過，冷氣水不能澆花，會有化學變化，省電的話就是改用LED燈，再來就是太陽能，希望大家都有共識，可以改用更節能的。

謝祚敏指出，里內有2600多戶，這次環保宣導很感謝新北市政府、議員、公所的幫忙，這次每一戶都發給專用垃圾袋，里民只要帶著印章、通知單、身份證來領取，現場有志工協助幫忙，活動分為兩梯次舉行。

新北 汐止 省電 資源回收

延伸閱讀

新北汐止康寧街落石崩塌 晚間搶修完畢後續復舊

新北汐止康寧街邊坡巨石崩落 區公所動員機具搶災

新北違規小廣告膠影響市容 汐止江北里動員志工清除

為明年櫻花季打頭陣 汐止文化櫻花攝影展開幕

相關新聞

中華隊奪冠凱旋歸來！英雄大遊行明凱道登場 北市警公布周邊交管措施

世界棒球12強賽中華隊奪冠，總統府及中華文化總會明在台北市中正區舉辦英雄大遊行，警方今晚公布相關交通管制措施，呼籲用路人...

今年雙城論壇有譜？綠酸熱臉貼冷屁股 蔣萬安：我非常有信心

今年台北上海雙城論壇舉辦時間未定，北市長蔣萬安今天赴議會總質詢時表示，今年雙城論壇舉辦「我非常有信心」，今年會舉辦雙城論...

回到最初的起點！北市國手簽名會不辦在市府 蔣萬安討論半小時曝答案

世界12強棒球賽中華隊以4比0完封日本隊，創下歷史紀錄，中央、雙北市府也將舉辦遊行與見面會，台北市長蔣萬安原本表示明晚會...

瑞芳這平交道柵欄間隔7秒 民眾收7萬罰單「大失血」痛批陷阱

新北市瑞芳區明燈路、瑞芳街平交道，因為火車車班過多、路口地形限制，號誌燈及警鈴閃爍到遮斷器放下僅7到10秒，駕駛常來不及...

淡水幸福里銀髮族舞出健康 跳出恰恰樂齡活力

為了因應超高齡社會來臨，照顧銀髮長輩，新北市淡水區幸福里辦理關懷據點，讓里內長者來上課程一起動健康，這次里長李佳倩更舉辦舞出健康跳出活力幸福里廣場舞活動，號召大家一起到捷運淡水站後方廣場，邀請舞蹈老師帶著大家邊唱邊跳，讓長者活動筋骨氣氛相當熱絡。

環保宣導省電節水 汐止江北里垃圾袋大方送

環保意識抬頭，汐止區江北里除了成立黃金資收站，也舉辦環保宣導活動，這次主題訂為省電節水，希望在里內加強推廣環保概念，現場並且發送給全里每一戶都有一袋五公升的專用垃圾袋，里辦公處準備了超過2600多份，分為兩天發放，一大早就好多里民排隊領取。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。