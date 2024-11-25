照顧五大津貼對象 萬里公所每月發生活物資

為了照顧五大津貼對象，萬里區公所每月都像善心團體媒合物資，希望能夠為區內有需要的家戶爭取定期的生活必備品領取，而這個月由區公所社會人文課再度募集到來自五個善心團體的物資，從白米、罐頭到麵條都有，希望讓弱勢家戶的日常必需品可以不虞匱乏。

萬里區公所社會人文課長蕭秀月說，近來在各善心的捐贈與同仁的努力下，從以往的不定期發放，改成每個月都會有物資可以提供給五大津貼對象，這個月募集到來自五個善心團體的物資，以中低收入老人與弱勢兒童及少年為對象來發放，預計將有250戶的家庭可以受惠。

這次有來自金山財神廟慈善會、無極奉天宮、萬里保民宮、三芝懷恩聖地及汐止善琴慈惠堂等善心單位捐贈物資，從禮盒、白米、罐頭、泡麵及麵條都有，要來幫助需要的家戶，補充生活物資。

萬里區公所社會人文課長蕭秀月表示，公所也趁著每次的物資發放活動，除了凝聚關懷力量，讓社會看到身處偏鄉的萬里區有許多需要幫助的家庭，也透過一個月一次的發放，提醒五大津貼對象領取補助及津貼所需要注意的事項，也祝褔五大津貼對象在社會善心的幫助下能夠越過越好，溫暖的度過每一天。