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瑞芳棒球場旁杜鵑死光光 里長改種櫻花更好照料

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳棒球場及其周邊杜鵑花死光光，里長許銘仁改種吉野櫻，希望在未來花開期，可以給來運動的民眾不一樣的風景。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳棒球場及其周邊杜鵑花死光光，里長許銘仁改種吉野櫻，希望在未來花開期，可以給來運動的民眾不一樣的風景。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳棒球場及其周邊是一處民眾散步運動的好地方，沿著棒球場旁的花台，原本是種杜鵑花，但因前幾年乾旱的原因，導致杜鵑花死光光，現在里長許銘仁改種吉野櫻，希望在未來花開期，可以給來運動的民眾不一樣的風景。

瑞芳棒球場的花台，一直以來都是種植杜鵑花，每年春天三四月，總會看到杜鵑花盛開的景象，不過，因為前兩年雨下太少，導致乾旱期杜鵑花都死光光了，里長只好另尋出路，改種櫻花，種植的品種是吉野櫻。

柑坪里里長許銘仁說，杜鵑花相對照料起來比較不容易，因此，改種吉野櫻，並將還存活的杜鵑移植到瑞芳公園去，目前剛種下去不久，至少也要三年才有能開花，也請民眾耐心等待。

柑坪里在平交道旁，這幾年在里長和志工努力下，成功將吉野櫻打造成櫻花林，每年花開期，吸引許多鐵道迷和遊客慕名而來拍照，現在里長也打算將平交道成功的經驗複製到瑞芳棒球場，讓社區運動休憩的民眾，來往於此可以更安全的賞花

杜鵑花 櫻花 瑞芳 賞花 鐵道迷

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