瑞芳平交道柵欄間隔時間短 民眾頻誤闖很危險

瑞芳區位於明燈路二段的平交道，尖峰時段來往的車流量很多，但因為遮斷器下放秒數間隔時間過短，導致常有民眾誤闖因此挨罰或是撞斷柵欄非常危險，對此，地方里長林文清就建議台鐵和新北市政府要有所改善，讓平交道人車通行更安全。

龍鎮里里長林文清說，由於秒數在臺鐵電務段回覆，這秒數自動的設置，預警前會放下，無法再將兩班距的時間減少，有上行跟下行部份無法處理，在此前提下就得考量平交道週邊可以降低車輛進入的規劃。

里長林文清也建議，臺鐵電務段可以在前一路口如瑞芳區公所設置警示燈，減少逢甲路過來車流，另請新北市政府交通局研議單行道減少車流；臺鐵工務段派遣的保全要盡責，於平交道啟動前後要進行交通引導，以避免誤闖進而發生危險。