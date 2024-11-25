聽新聞
0:00 / 0:00
中華隊奪冠！新北各地議員發免費雞排時間、地點一次看
世界12強棒球賽中華隊奪冠，舉國沸騰，新北市議員也相繼祭出免費雞排，慶祝奪冠。
國民黨市議員林國春昨宣布，他要信守承諾，今晚6時在江子翠捷運三號出口發300份雞排；同黨議員王威元也說，今晚7時在三重福星里小公園發300份號稱「三重雞排LV」的牛奶大王雞排，而議員呂家愷也宣布，今天在鶯歌南雅路夜市香好佳鹹酥雞發雞排，一路從下午4時到凌晨24時，發到賣完為止，甚至有民眾現場加碼100份鹹酥雞。
有「林口阿姨」之稱的議員蔡淑君則選擇發放雞排券，今晚間7時在林口區仁愛路服務處發送800份，兌換時間至12月31日；議員陳家琪則在八里、石門、三芝及淡水4區，從11月26日至28日每天下午，各區每區發放100份雞排，讓北海岸地區的民眾都能品嘗到勝利的滋味
另外，議員游輝宂則在明日下午4時30分，在中和南山路313號發送300份雞排；議長蔣根煌也在今下午3時30分，在服務處開始發放800份雞排。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言