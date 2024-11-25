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中華隊奪冠！新北各地議員發免費雞排時間、地點一次看

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
「林口阿姨」議員蔡淑君則選擇發放雞排券，今晚間7時在林口區仁愛路服務處發送800份，兌換時間至12月31日。圖／擷取自蔡淑君臉書
「林口阿姨」議員蔡淑君則選擇發放雞排券，今晚間7時在林口區仁愛路服務處發送800份，兌換時間至12月31日。圖／擷取自蔡淑君臉書

世界12強棒球賽中華隊奪冠，舉國沸騰，新北市議員也相繼祭出免費雞排，慶祝奪冠。

國民黨市議員林國春昨宣布，他要信守承諾，今晚6時在江子翠捷運三號出口發300份雞排；同黨議員王威元也說，今晚7時在三重福星里小公園發300份號稱「三重雞排LV」的牛奶大王雞排，而議員呂家愷也宣布，今天在鶯歌南雅路夜市香好佳鹹酥雞發雞排，一路從下午4時到凌晨24時，發到賣完為止，甚至有民眾現場加碼100份鹹酥雞。

有「林口阿姨」之稱的議員蔡淑君則選擇發放雞排券，今晚間7時在林口區仁愛路服務處發送800份，兌換時間至12月31日；議員陳家琪則在八里、石門、三芝及淡水4區，從11月26日至28日每天下午，各區每區發放100份雞排，讓北海岸地區的民眾都能品嘗到勝利的滋味

另外，議員游輝宂則在明日下午4時30分，在中和南山路313號發送300份雞排；議長蔣根煌也在今下午3時30分，在服務處開始發放800份雞排。

議員呂家愷也宣布，今天在鶯歌南雅路夜市香好佳鹹酥雞發雞排。圖／擷取自呂家愷臉書
議員呂家愷也宣布，今天在鶯歌南雅路夜市香好佳鹹酥雞發雞排。圖／擷取自呂家愷臉書

三重 中和 中華隊 新北 林口 淡水 雞排

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