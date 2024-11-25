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蔣萬安掏「日本隊道歉表」惹議？議員批「沒風度」蹭流量反丟臉
12強中華隊奪冠，台北市長蔣萬安昨天為中華隊加油，並拿出「日本隊道歉表」，不過有網友質疑「道歉表不是這樣用的啦」，北市議員顏若芳在臉書質疑，「昨天奪冠大家都很興奮，但蔣萬安蹭流量不成，反丟臉到全世界？」
顏若芳說，因為台灣的精彩表現，「中華隊道歉表」最近瞬間爆紅，結果昨天的冠軍戰蔣萬安卻拿了一張「日本隊道歉表」到北市府中庭看直播。讓人覺得最丟臉的是，已經有一些在台的日本朋友私訊她問起這件事了。「台灣奪冠，結果蔣萬安卻讓台北丟臉到全世界，市長應該儘速出面道歉！」
顏若芳說，一看到那張道歉表，她整個傻眼，「通常都是自嘲做道歉表，怎麼會幫對手做道歉表藐視別人呢？」甚至旁邊的體育局長還一臉喜孜孜的，怎麼會連這種基本素養都沒有？
她說，比起台灣英雄在東京巨蛋奪冠，卻婉拒開香檳慶祝的氣度相比，蔣萬安實在是小鼻子小眼睛，連奪冠的一樁美事，「蔣萬安都能讓人大翻白眼，真是扯到爆！」
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