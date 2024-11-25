快訊

反差萌！12強英雄場上揮灑熱血 「私下是愛寵奴才」溫柔屬性大爆發

12強賽／奪冠遊行啦啦隊18人名單曝光 一粒將現身跳「尚勇」

陳啓昱潛逃24天今投案 未吐接應人、藏匿地點遭南檢聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安掏「日本隊道歉表」惹議？議員批「沒風度」蹭流量反丟臉

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安昨天準備日本隊道歉表及罐裝可樂，為中華隊應援。記者洪子凱／攝影
台北市長蔣萬安昨天準備日本隊道歉表及罐裝可樂，為中華隊應援。記者洪子凱／攝影

12強中華隊奪冠，台北市長蔣萬安昨天為中華隊加油，並拿出「日本隊道歉表」，不過有網友質疑「道歉表不是這樣用的啦」，北市議員顏若芳在臉書質疑，「昨天奪冠大家都很興奮，但蔣萬安蹭流量不成，反丟臉到全世界？」

顏若芳說，因為台灣的精彩表現，「中華隊道歉表」最近瞬間爆紅，結果昨天的冠軍戰蔣萬安卻拿了一張「日本隊道歉表」到北市府中庭看直播。讓人覺得最丟臉的是，已經有一些在台的日本朋友私訊她問起這件事了。「台灣奪冠，結果蔣萬安卻讓台北丟臉到全世界，市長應該儘速出面道歉！」

顏若芳說，一看到那張道歉表，她整個傻眼，「通常都是自嘲做道歉表，怎麼會幫對手做道歉表藐視別人呢？」甚至旁邊的體育局長還一臉喜孜孜的，怎麼會連這種基本素養都沒有？

她說，比起台灣英雄在東京巨蛋奪冠，卻婉拒開香檳慶祝的氣度相比，蔣萬安實在是小鼻子小眼睛，連奪冠的一樁美事，「蔣萬安都能讓人大翻白眼，真是扯到爆！」

世界棒球12強 中華隊 北市府 蔣萬安 顏若芳

延伸閱讀

北市教師荒…議員籲發「首都加給」留人才 蔣萬安：會和中央爭取

12強賽／蔣萬安喊太快？近百萬獎金卻無中華隊選手設籍 體育局確認中

中華隊奪冠 北市加碼95萬獎金發不出去...蔣萬安這樣說

民調／盧秀燕以4成6奪六都市長欣賞度第一 竟是他墊底

相關新聞

中華隊12強起點在這！議員籲英雄大遊行經大巨蛋 蔣萬安：會向中央建議

中華隊昨晚與東京巨蛋擊敗日本隊，奪下世界12強棒球賽冠軍，總統府將舉辦英雄大遊行，雙北市府明晚將舉辦簽名會，議員也呼籲，...

蔣萬安掏「日本隊道歉表」惹議？議員批「沒風度」蹭流量反丟臉

12強中華隊奪冠，台北市長蔣萬安昨天為中華隊加油，並拿出「日本隊道歉表」，不過有網友質疑「道歉表不是這樣用的啦」，北市議...

超商、餐廳外常有菸蒂亂丟 新北試辦補助免費菸蒂桶

菸蒂亂丟沉痾已久，查獲亂丟菸蒂處所多在超商、車站及餐廳。新北環保局試辦補助計畫，提供20個價值逾千的柱狀菸蒂桶，讓設有停...

新北抽驗8款奶瓶清潔劑 這2款涉違規

為清洗嬰兒奶瓶中的奶垢，市售清潔奶瓶專用洗潔劑。新北市消保官今抽查8款產品，委由SGS檢測，其中2款以英文標示「天然」，依照衛福部函令需標示天然成分比例，且內容含化學成分，易使消費者誤解，已移請業者所在地衛生單位查處，若屬實可依食安法開罰4萬以上400萬以下罰鍰。

中華隊奪冠！新北各地議員發免費雞排時間、地點一次看

世界12強棒球賽中華隊奪冠，舉國沸騰，新北市議員也相繼祭出免費雞排，慶祝奪冠。

50年來瓶頸道路打通了 板橋中正路巷弄貫通大智街免繞道

新北板橋中正路135巷連結當地三條主要道路，當地里長說該瓶頸道路已50年，盼盡速打通。板橋區公所表示，近期已完成打通工程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。