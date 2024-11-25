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中華隊12強起點在這！議員籲英雄大遊行經大巨蛋 蔣萬安：會向中央建議

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
中華隊在世界12強棒球賽奪冠，隊員掛上金牌、高舉冠軍獎盃。特派記者許正宏／東京攝影
中華隊在世界12強棒球賽奪冠，隊員掛上金牌、高舉冠軍獎盃。特派記者許正宏／東京攝影

中華隊昨晚與東京巨蛋擊敗日本隊，奪下世界12強棒球賽冠軍，總統府將舉辦英雄大遊行，雙北市府明晚將舉辦簽名會，議員也呼籲，中央遊行應行經大巨蛋並舉辦草皮見面會。台北市長蔣萬安今在市政總質詢允諾，大巨蛋對這次賽會別具意義，會盡快向中央建議。

議員王欣儀表示，總統府明天要舉辦英雄大遊行，很多球迷都希望路線能夠規畫遊行最後到台北大巨蛋並舉辦草皮見面會，因大巨蛋是這次12強賽中華隊的起點別具意義，讓球迷朋友們可以共享中華健兒風采。

蔣萬安認同表示，明天遊行若能經過台北大巨蛋別具意義，這一次預賽台北大巨蛋都是中華隊主場，也是因為滿場球迷、民眾給中華隊加油，才能讓他們順利晉級東京大巨蛋，遊行若能行經，也能讓選手感受到因為有這座室內場館，晉級到東京大巨蛋對室內場館不在陌生，可以很快適應，在這次比賽也收到很好得效果。

蔣萬安表示，會請體育局盡快向中央建議，希望能讓遊行隊伍行經台北大巨蛋。至於是否設立棒球紀念日放假一天。蔣表示，有很明確規範法源依據，他都正向看待，地方政府也將全力配合。

中華隊 大巨蛋 東京 蔣萬安

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