50年來瓶頸道路打通了 板橋中正路巷弄貫通大智街免繞道

新北板橋中正路135巷連結當地三條主要道路，當地里長說該瓶頸道路已50年，盼盡速打通。板橋區公所表示，近期已完成打通工程，配置雙向車道通行，還改善周邊排水溝、無障礙設施等，用路人使用更快速、更安全。

板橋第二運動中心周圍巷弄多，道路四通八達，用路人不少，但仍有部分瓶頸道路，民眾有需求時就需要繞路通行，像中正路135巷就是連結大智街、中正路及民權路的重要巷弄，不少民眾反映急需打通。

板橋區公所表示，中正路135巷道路瓶頸打通工程已於11月完工，路段全長40公尺，瓶頸打通後大智街與中正路互相貫通，並串聯回完成的民權路233號道路，用路人不用再繞道，縮短10分鐘的繞道行車時間，提供更加順暢、便利的交通。

板橋區長陳奇正表示，瓶頸路段打通後，規畫7米道路，配置雙向車道通行，增設單側排水溝，並改善中正路135巷口周邊人行道無障礙設施，提升該區域交通便利性，由於是新設路段，籲請用路人減速慢行並遵行號誌行駛，行經路口注意禮讓行人，共同維護行車安全。

板橋區社後里長莊晉貴表示，此路段無法暢通已有50年了，感謝公所改善，完成中正路135巷最後一哩路的打通工程並將電桿地下化，讓民眾通行更便捷。

板橋區公所補充，打通瓶頸路段工程總經費新台幣220萬元，感謝市府新工處經費補助，台電公司協助將該路段原有4支電桿地下化，改善以往雜亂的天際線，提升整體市容景觀。