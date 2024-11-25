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位高又偏用水常不穩 石門區尖鹿里做鑿井工程方便取水

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
施工人員量測鑿井鑽掘深度。圖／新北水利局提供
施工人員量測鑿井鑽掘深度。圖／新北水利局提供

新北郊區不少居民用水不便，像新北石門尖鹿里居民的用水就常不穩定，新北水利局補助石門區公所約566萬元經費，改善簡易自來水設施，總共增設鑿井取水1處、5噸儲水塔4座、鋪設2吋HDPE管線6400公尺，當地37戶居民用水更穩定。

水利局長宋德仁指出，現面臨氣候異常造成水源乾涸不穩定的困境，而石門依山傍海，地勢高低地落差大，其中又以尖鹿里位置較偏遠，屬自來水無法到達地區，居民一直以來多引取山泉水使用，供水情形易受天候降雨因素影響，降雨量不足的時候就容易缺水。

宋德仁說明，為改善居民用水不穩定及生活不便利的問題，今年度補助尖鹿里4至14鄰，於6月開始地下鑿水井工程，經過140天的努力，終於在11月初完工，每日可提供70噸的水量，改善無自來水的地區居民用水問題。

尖鹿里長邱朝欉說，山區居民如今終於有穩定水源可用，而這裡會採鑿井取水的主要原因是離水源地太遠，且里民平日依賴的野溪山泉水每到枯水期容易乾涸，加上家戶位置分散，使得管線統合不易，與公所幾經會勘與討論，決定以鑿井開創水源來克服。

邱朝欉表示，會勘與討論出計畫，獲得水利局補助經費，鑿井後於井口附近設置2座蓄水塔及2座中繼水塔，並鋪設管線近6.4公里，確保分散的住戶們都有水用。

水利局長宋德仁指出，市府每年均編列5000萬元經費，致力於簡易自來水系統的布建，113年度除石門區之外，尚有貢寮、坪林、平溪、三芝、雙溪、三峽等地區，共25處簡易自來水案陸續建設完成。

水井及蓄水塔儲備用水讓居民生活更便利。圖／新北水利局提供
水井及蓄水塔儲備用水讓居民生活更便利。圖／新北水利局提供
中繼水塔儲備用水讓居民生活更便利。圖／新北水利局提供
中繼水塔儲備用水讓居民生活更便利。圖／新北水利局提供

新北 水利局 石門

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