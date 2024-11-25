快訊

涉光電弊案逃亡24天！陳啓昱攜女密友躲高雄友人家 疑知行蹤遭掌握才投案

周刊報導「谷辣斯始亂終棄」 隨扈先認不倫後刪文：還給我活下去的空間

中華隊奪冠 北市加碼95萬獎金發不出去...蔣萬安這樣說

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天下午赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天下午赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影

12強中華隊昨擊敗日本贏得冠軍，各縣市紛紛喊加碼，北市長蔣萬安日前也宣布再加碼10%，每人最高可獲94萬多加碼獎金，不過調查後竟沒球員設籍北市，獎金恐發不出去。被問是否喊太快？蔣說，可照顧選手、給予最大支持的都會來做。

蔣萬安今天下午赴議會總質詢，媒體也問蔣，是否建言總統賴清德放「棒球假」？蔣表示，昨天11月24日大家都非常興奮，而且沒有比昨天晚上更幸福的事情，中華隊贏得世界冠軍，世界第一，這也創下很多紀錄包括終止日本27連勝，昨天也完封日本隊，這是國人感到非常驕傲的一件事，也非常謝謝拚戰的台灣英雄，能夠為國爭光。

根據北市府的獎金加碼規畫，國光獎金700萬外，設籍北市的選手將再加碼10%，可獲70萬。依照「台北市績優運動選手訓練補助金發給辦法」，針對本次12強選手若設籍北市一年以上，也加碼24萬9600元訓練補助金，每人最高可獲得94萬9600元。

不過現在發現北市的獎金加碼可能發不出去？接下來是否有其他彈性作法，給選手獎勵？蔣萬安說，他跟體育局了解，現在規定必須在北市設籍一年以上，就會根據規定給予10%加碼獎金，但這個規定必須要設籍一年以上，他還會跟體育局了解。另一方面，這次有很多中華隊選手，是北市大學畢業，很多過去在台北市就學，我們都會來給予他們傑出校友表揚，這個都可以做，沒有問題。

蔣萬安提到，接下來要熱烈歡迎台灣英雄回到台灣，好好鼓勵他們，給他們最大支持，支持台灣的棒球，這也是最正面的一一個回饋。對於這次中華隊有這麼好的成績，是否台北大巨蛋場地幫忙助攻？蔣說，確實因台北大巨蛋的誕生，去年底完工、舉辦亞錦賽，今年也辦許多中職比賽，讓球員可以適應室內場地，所以到東京大巨蛋比12強，大家也室內場館經驗，不受天候影響、也是人工草皮，球員都比較不會陌生，這都應該有幫助。

北市府 日本 蔣萬安

延伸閱讀

六都首長欣賞度調查 盧秀燕不分年齡、教育斷層領先

民調／盧秀燕以4成6奪六都市長欣賞度第一 竟是他墊底

狂賀！中華隊奪冠 蔣萬安宣布運動中心新樂園等免費好康

12強賽／中華隊奪冠！北市府2千民眾HIGH翻 蔣萬安：把屋頂喊到掀起來

相關新聞

超商、餐廳外常有菸蒂亂丟 新北試辦補助免費菸蒂桶

菸蒂亂丟沉痾已久，查獲亂丟菸蒂處所多在超商、車站及餐廳。新北環保局試辦補助計畫，提供20個價值逾千的柱狀菸蒂桶，讓設有停...

新北抽驗奶瓶清潔劑 這2款僅標主要成分涉違規

為清洗嬰兒奶瓶中的奶垢，市售清潔奶瓶專用洗潔劑，並標榜全天然。新北市消保官今抽查8款產品，委由SGS檢測，其中2款並未標...

中華隊奪冠 北市加碼95萬獎金發不出去...蔣萬安這樣說

12強中華隊昨擊敗日本贏得冠軍，各縣市紛紛喊加碼，北市長蔣萬安日前也宣布再加碼10%，每人最高可獲94萬多加碼獎金，不過...

中華隊奪冠 不只新北、蔣萬安宣布明晚辦台灣英雄見面會

世界十二強棒球賽中華隊昨擊敗日本隊贏得冠軍，球迷敲碗市府辦見面會，北市長蔣萬安今赴議會備詢前宣布，北市明晚就會邀請中華隊...

蝦皮、PChome、momo賣家都中鏢 北市衛生居抽查13件蜜餞標示不合格

台北市衛生局針對網路販售食品電商平台醃漬脫水蔬果及八仙果抽驗，其中有13件標示不符規定，販售平台包含「momo購物網」、...

新北微笑山線周末「Party Day」 表演及市集推山林旅遊

新北近年力推各觀光品牌，其中微笑山線近年討論度高，觀旅局將於12月1日在新北市美術館舉辦「微笑山線Party Day」活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。