中華隊奪冠 北市加碼95萬獎金發不出去...蔣萬安這樣說

12強中華隊昨擊敗日本贏得冠軍，各縣市紛紛喊加碼，北市長蔣萬安日前也宣布再加碼10%，每人最高可獲94萬多加碼獎金，不過調查後竟沒球員設籍北市，獎金恐發不出去。被問是否喊太快？蔣說，可照顧選手、給予最大支持的都會來做。

蔣萬安今天下午赴議會總質詢，媒體也問蔣，是否建言總統賴清德放「棒球假」？蔣表示，昨天11月24日大家都非常興奮，而且沒有比昨天晚上更幸福的事情，中華隊贏得世界冠軍，世界第一，這也創下很多紀錄包括終止日本27連勝，昨天也完封日本隊，這是國人感到非常驕傲的一件事，也非常謝謝拚戰的台灣英雄，能夠為國爭光。

根據北市府的獎金加碼規畫，國光獎金700萬外，設籍北市的選手將再加碼10%，可獲70萬。依照「台北市績優運動選手訓練補助金發給辦法」，針對本次12強選手若設籍北市一年以上，也加碼24萬9600元訓練補助金，每人最高可獲得94萬9600元。

不過現在發現北市的獎金加碼可能發不出去？接下來是否有其他彈性作法，給選手獎勵？蔣萬安說，他跟體育局了解，現在規定必須在北市設籍一年以上，就會根據規定給予10%加碼獎金，但這個規定必須要設籍一年以上，他還會跟體育局了解。另一方面，這次有很多中華隊選手，是北市大學畢業，很多過去在台北市就學，我們都會來給予他們傑出校友表揚，這個都可以做，沒有問題。

蔣萬安提到，接下來要熱烈歡迎台灣英雄回到台灣，好好鼓勵他們，給他們最大支持，支持台灣的棒球，這也是最正面的一一個回饋。對於這次中華隊有這麼好的成績，是否台北大巨蛋場地幫忙助攻？蔣說，確實因台北大巨蛋的誕生，去年底完工、舉辦亞錦賽，今年也辦許多中職比賽，讓球員可以適應室內場地，所以到東京大巨蛋比12強，大家也室內場館經驗，不受天候影響、也是人工草皮，球員都比較不會陌生，這都應該有幫助。