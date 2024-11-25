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中華隊奪冠 不只新北、蔣萬安宣布明晚辦台灣英雄見面會
世界十二強棒球賽中華隊昨擊敗日本隊贏得冠軍，球迷敲碗市府辦見面會，北市長蔣萬安今赴議會備詢前宣布，北市明晚就會邀請中華隊的味全龍教練選手張建銘、林凱威等，在市府一樓大廳辦見面會。
繼新北明天晚間7點，將在新北耶誕城舉辦「2024世界12強棒球賽台灣英雄見面會」。台北市明天晚上也將在北市府大樓一樓，邀請中華隊味全龍隊的選手見面會。蔣萬安說，很多球迷、民眾期待跟中華英雄見面，明天晚間會有見面會，滿足民眾球迷的期待。
北市府發言人殷瑋表示，明天的中華隊見面會，北市府會邀請台北市所屬天母棒球場主場的味全龍隊球員到北市府來出席見面會，包括教練團張建銘、林凱威等，明天晚上會在北市府大樓一樓大廳與球迷一起開見面會，歡迎中華英雄回來。
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