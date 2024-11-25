超商、餐廳外常有菸蒂亂丟 新北試辦補助免費菸蒂桶

菸蒂亂丟沉痾已久，查獲亂丟菸蒂處所多在超商、車站及餐廳。新北環保局試辦補助計畫，提供20個價值逾千的柱狀菸蒂桶，讓設有停車場的超商、餐廳免費申請。環保局說，若反映踴躍下個年度將擴大補助數量。

菸蒂雖然體積小，但對環境危害不容小覷，每年全球有數十億根菸蒂被丟棄，其中大部分包含有害化學物質，如尼古丁、焦油等；環境部統計，2023年我國香菸銷售約362億根，若有四分之一菸蒂遭丟棄，預估每年將有超過90億根菸蒂流布於環境中，造成極大污染風險。

新北市環保局統計，2023年依據廢棄物清理法裁處案件，以亂丟菸蒂最多，共5668件，佔30.79%。而查獲亂丟菸蒂處所，主要在超商、車站、餐廳、飲料店、停車場、候車亭、網咖、KTV及靠近水溝蓋處、重要道路路口及停等紅綠燈等處。新北各區雖有1747處菸蒂桶，其中1621處為里辦公處設置達93%，商家自行設置及維管僅114處。

因此環保局這次試辦補助計畫，提供20個菸蒂桶補助，針對已設置自有停車場的超商、餐廳為補助對象，且位置不得在新北市公告的禁菸區，如超商騎樓等，且後續維管由業者負責，不得任意拆除或更換位置，線上申請系統網址為https://www.beclass.com/rid=294da1666ea28b070021。