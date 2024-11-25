網路禁售動物用藥 北市查獲中國製藥品送檢警偵辦
台北市動保處今天表示，網路違法販賣動物用藥案常見，統計至10月底，查獲26件檢舉案，其中14件是販售中國製動物用藥，如驅蟲劑等，9件移送檢方偵辦、5件持續釐清賣家身分。
北市動物保護處透過新聞資料指出，民眾常透過蝦皮、臉書Facebook及IG（Instagram）等管道買寵物食品及用品，卻有賣家透過網路平台違法販售動物用藥，如驅蟲藥或滴劑等。
動保處防疫檢驗組長范明琪接受電話訪問表示，從1月統計至10月底，接獲26件網路違法販售動物用藥，經查14件為中國製動物用藥品，其餘是自行販售，其中1件因飼主把剩餘動物用藥在網路販售，被罰新台幣9萬元。
動保處統計查獲26件違法販售動物用藥，14件是販售未取得核准字號的中國製動物用藥，9件在蝦皮購物販售，因涉及非法輸入動物用禁藥，已移送檢方偵辦，另5件在FB或IG兜售，正持續釐清賣家身分。
動保處表示，販售動物用藥，可依違反動物用藥品管理法處9萬元至45萬元罰鍰。如未經核准擅自輸入國外動物用藥品，將涉刑事責任。呼籲民眾勿擅自在網路販賣動物用藥，飼主務必自合法管道購買，才確保寵物健康。
動保處指出，透過網路買來源不明的動物用藥，尤其此次多數是中國製藥品，若未經獸醫師指導用藥，可能危害寵物健康，甚至導致毛孩死亡。民眾應認明相關國內動物用藥核准字號，別為省錢賠上寵物健康。
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