快訊

涉光電弊案逃亡24天！陳啓昱攜女密友躲高雄友人家 疑知行蹤遭掌握才投案

周刊報導「谷辣斯始亂終棄」 隨扈先認不倫後刪文：還給我活下去的空間

網路禁售動物用藥 北市查獲中國製藥品送檢警偵辦

中央社／ 台北25日電

台北市動保處今天表示，網路違法販賣動物用藥案常見，統計至10月底，查獲26件檢舉案，其中14件是販售中國製動物用藥，如驅蟲劑等，9件移送檢方偵辦、5件持續釐清賣家身分。

北市動物保護處透過新聞資料指出，民眾常透過蝦皮、臉書Facebook及IG（Instagram）等管道買寵物食品及用品，卻有賣家透過網路平台違法販售動物用藥，如驅蟲藥或滴劑等。

動保處防疫檢驗組長范明琪接受電話訪問表示，從1月統計至10月底，接獲26件網路違法販售動物用藥，經查14件為中國製動物用藥品，其餘是自行販售，其中1件因飼主把剩餘動物用藥在網路販售，被罰新台幣9萬元。

動保處統計查獲26件違法販售動物用藥，14件是販售未取得核准字號的中國製動物用藥，9件在蝦皮購物販售，因涉及非法輸入動物用禁藥，已移送檢方偵辦，另5件在FB或IG兜售，正持續釐清賣家身分。

動保處表示，販售動物用藥，可依違反動物用藥品管理法處9萬元至45萬元罰鍰。如未經核准擅自輸入國外動物用藥品，將涉刑事責任。呼籲民眾勿擅自在網路販賣動物用藥，飼主務必自合法管道購買，才確保寵物健康。

動保處指出，透過網路買來源不明的動物用藥，尤其此次多數是中國製藥品，若未經獸醫師指導用藥，可能危害寵物健康，甚至導致毛孩死亡。民眾應認明相關國內動物用藥核准字號，別為省錢賠上寵物健康。

動物 寵物 網路

延伸閱讀

蝦皮、PChome、momo賣家都中鏢 北市衛生居抽查13件蜜餞標示不合格

北市稽查運動場館空品 World Gym大安店甲醛超標

胡適紀念館列歷史建築 北市文資會議投票通過

防狼師 議員提社團老師簽制式合約出示良民證 北市教育局允研擬

相關新聞

超商、餐廳外常有菸蒂亂丟 新北試辦補助免費菸蒂桶

菸蒂亂丟沉痾已久，查獲亂丟菸蒂處所多在超商、車站及餐廳。新北環保局試辦補助計畫，提供20個價值逾千的柱狀菸蒂桶，讓設有停...

新北抽驗奶瓶清潔劑 這2款僅標主要成分涉違規

為清洗嬰兒奶瓶中的奶垢，市售清潔奶瓶專用洗潔劑，並標榜全天然。新北市消保官今抽查8款產品，委由SGS檢測，其中2款並未標...

中華隊奪冠 北市加碼95萬獎金發不出去...蔣萬安這樣說

12強中華隊昨擊敗日本贏得冠軍，各縣市紛紛喊加碼，北市長蔣萬安日前也宣布再加碼10%，每人最高可獲94萬多加碼獎金，不過...

中華隊奪冠 不只新北、蔣萬安宣布明晚辦台灣英雄見面會

世界十二強棒球賽中華隊昨擊敗日本隊贏得冠軍，球迷敲碗市府辦見面會，北市長蔣萬安今赴議會備詢前宣布，北市明晚就會邀請中華隊...

蝦皮、PChome、momo賣家都中鏢 北市衛生居抽查13件蜜餞標示不合格

台北市衛生局針對網路販售食品電商平台醃漬脫水蔬果及八仙果抽驗，其中有13件標示不符規定，販售平台包含「momo購物網」、...

新北微笑山線周末「Party Day」 表演及市集推山林旅遊

新北近年力推各觀光品牌，其中微笑山線近年討論度高，觀旅局將於12月1日在新北市美術館舉辦「微笑山線Party Day」活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。