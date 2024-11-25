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新北抽驗奶瓶清潔劑 這2款僅標主要成分涉違規

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市消保官今公布抽查8款產品結果，包括螢光增白劑、甲醇、壬基苯酚聚乙氧基醇類、PH值及總磷含量等，結果均符合衛生法規。記者劉懿萱／攝影
新北市消保官今公布抽查8款產品結果，包括螢光增白劑、甲醇、壬基苯酚聚乙氧基醇類、PH值及總磷含量等，結果均符合衛生法規。記者劉懿萱／攝影

為清洗嬰兒奶瓶中的奶垢，市售清潔奶瓶專用洗潔劑，並標榜全天然。新北市消保官今抽查8款產品，委由SGS檢測，其中2款並未標示出全部成分，已涉及違規，移請業者所在地衛生單位查處，若屬實可罰4萬以上400萬以下罰鍰。

消保官洪伯緯說，市售8款奶瓶清潔劑中，檢測5項是否超標或標示不實，包括螢光增白劑、甲醇、壬基苯酚聚乙氧基醇類、PH值及總磷含量等，檢測結果均符合衛生法規標準，家長可放心購買。但其中有2款涉及標示違規。

洪指出，因沒全成分標示，消保官令業者陳述意見後，分別送至北市府、彰化縣府衛生單位後續查處，若違規將依食安管理法，處以4萬元以上至400萬元以下罰鍰；而這2款產品分別為美國品牌沛柏鳳梨酵素奶瓶蔬果清潔劑，及台灣品牌Farlin Clean 2.0 濃縮蔬果奶瓶清潔精。

耕莘專校口腔衛生科助理教授汪曉琪說，依據化妝品衛生安全管理法規定，化妝品包含清潔劑都要全成分的標示，但這2款僅標示主要成分。雖然2款產品內容物皆是政府允許添加的成分，但標示純植物性，容易讓消費者誤解全天然，需請業者更改。

消保官提醒，新手爸媽若需添購奶瓶清潔劑產品，購買時應注意有效日期及包裝完整性，並詳細閱讀使用說明，留意是否有需要稀釋及稀釋比例，或不得直接接觸雙手警語，使用奶瓶清潔劑後應將奶瓶等容器徹底清洗，減少清潔劑殘留。

新北市消保官指出，市售8款奶瓶清潔劑，有2款未標示出全部成分，涉及標示違規。記者劉懿萱／攝影
新北市消保官指出，市售8款奶瓶清潔劑，有2款未標示出全部成分，涉及標示違規。記者劉懿萱／攝影

消保官

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