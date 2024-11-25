蝦皮、PChome、momo賣家都中鏢 北市衛生居抽查13件蜜餞標示不合格

台北市衛生局針對網路販售食品電商平台醃漬脫水蔬果及八仙果抽驗，其中有13件標示不符規定，販售平台包含「momo購物網」、「每日優果」、「蝦皮賣場」、「PChome」，包含食品添加物未標示、營養成分、容量等，已移請所轄衛生局要求業者改善，未改善最高可罰400萬。

衛生局此次查驗24件產品，包含蜜餞食品類6件、八仙果5件、醃漬蔬菜類4件、脫水水果類4件、脫水蔬菜類3件及其他糖漬果類2件，依品項擇定檢驗項目包括防腐劑、甜味劑、漂白劑、殺菌劑及著色劑，檢驗結果均符合相關規定。

衛生局指出，同步查核標示發現有13件不符規定，11件檢出食品添加物外包裝成分卻未標示，3件外包裝未標示「製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址」及「淨重、容量或數量」，且營養標示未標示「每一份量（或每一份、每份）」經追查，標示不符規定產品，外包裝標示責任廠商均為外縣市業者，已移請所轄衛生局後續辦理。

不合格產品都來自網路平台，包含「momo購物網」、「每日優果」、「蝦皮賣場」、「PC home」，包含珍茶柚、八仙果、五香橄欖、化應子、洛神花等，衛生局提醒，消費者選購相關產品，盡量選擇接近食物原色產品，優先選擇完整包裝，留意是否有完整明確的中文，並建議多食用當季新鮮蔬果，以維護健康。