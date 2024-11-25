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北市稽查運動場館空品 World Gym大安店甲醛超標

中央社／ 台北25日電

台北市環保局今天公布運動場館室內空品專案稽查結果，27處列管場所中有2處初檢不合格，其中World Gym大安店甲醛濃度超標，已在入口張貼不合格標示並要求限期改善。

樓地板面積2000平方公尺以上的運動健身場館，為環境部公告「應符合室內空氣品質管理法」對象，管制項目包含二氧化碳、甲醛、細菌及懸浮微粒（PM10）等空氣污染物。

台北市環保局10月份針對列管27處運動場館進行專案稽查，發現2處場所不合格，包含World Gym台北大安店的甲醛濃度超標達0.1ppm，以及World Gym台北西門店的二氧化碳濃度超標，不過西門店已經複查確認改善完成。

環保局指出，已在World Gym大安店入口處張貼空品不合格標示，要求業者在12月12日前完成改善，否則將處新台幣5萬元至25萬元罰鍰。

環保局說明，甲醛對皮膚及黏膜有刺激性，呼籲業者室內裝潢時使用綠建材及水性塗料，以降低甲醛釋放量，避免讓想鍛鍊身體的民眾反而暴露在健康風險中。

環保局 甲醛 超標

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