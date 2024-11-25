中華奪金基隆放鞭炮送燒賣 民眾排長龍：昨晚感動哭了

中華隊昨晚擊敗日本拿下世界棒球冠軍，基隆簡家蚵仔煎今天免費送1千顆燒賣，上午孝三路店門口大排長龍，不只年輕人，也有阿公阿媽來排隊。一位熱愛棒球的小姐說「昨天中華隊投打太厲害了，都看到哭了，今天吃燒賣慶祝」。

基隆簡家蚵仔煎上午10時30分放鞭炮慶祝，端出一鍋鍋熱騰騰的燒賣。副市長邱佩琳到場幫忙發送燒賣，她說，昨天晚上看轉播感動到眼淚快流出來，看到每個人大叫加油，大家因為體育團結在一起，民眾是一條心的，市長謝國樑宣布要送1千位學生去台北大巨蛋看職棒學習觀摩，未來會在國中小棒球體育加強培育好的選手，補助更多的經費加強棒球隊的發展。

業者高嘉和說，他們很多人從小都是練體育的，深知練體育的辛苦，沒想到中華隊在不被看好下奪得世界冠軍，他們也都熱愛棒球，如今舉國歡騰，他們以行動表示愛台灣、挺台灣，送出1000顆燒賣，每人2顆。

高嘉和表示，巴黎奧運羽球男子雙打組合李洋、王齊麟摘金時，他們也送500分蚵仔煎，今天改成燒賣與大家分享拿金牌的喜悅。他說，平時1天約賣出500顆，昨晚徹夜包燒賣，雖然很累，但是很開心。