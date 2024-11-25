新北微笑山線周末「Party Day」 表演及市集推山林旅遊

新北近年力推各觀光品牌，其中微笑山線近年討論度高，觀旅局將於12月1日在新北市美術館舉辦「微笑山線Party Day」活動，現場有手作體驗、舞台表演及山林市集，讓民眾玩活動外，也能了解微笑山線旅遊步道與新北各區的美，促使民眾走入山林。

觀旅局說明，微笑山線自2020年推出，為讓更多遊客走入感受新北山林，將於12月1日在鶯歌的新北市美術館舉辦「微笑山線Party Day」活動，提供更多與微笑山線「親山、親近、親密」的連結與想像，讓民眾深刻感受新北市不同城鎮、產業、文化的獨特風貌。

觀旅局指出，今年以「山林都知道」為主題，強調體驗山林環境的美學與本質，現場有趣味好玩的手作體驗、精彩豐富的舞台表演及優質特色的山林市集，民眾除可索取微笑山線介紹摺頁與限量專刊外，還可免費獲得山神紋身貼紙，現場有獎徵答將送出知名國際畫家王傑老師的微笑山線速寫明信片。

觀旅局表示，今年度Party Day活動透過質感市集及手作體驗等多元內容，鼓勵大家探索山林綠美學、啟發創意靈感，增添生活的豐富層次及身心的舒暢放鬆之外，也走進微笑山線的旅遊步道，享受與大自然美好相遇及深度身心靈陶冶的「山林的遇與癒」之旅。