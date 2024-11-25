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胡適紀念館列歷史建築 北市文資會議投票通過

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
胡適紀念館。圖／台北市文化局提供
胡適紀念館。圖／台北市文化局提供

台北市中研院南港院區內的胡適紀念館，由於建物達66年且為名人故居，文化局今年依文資法進行文化資產價值評估，由於文資委員在認定為歷史建築或古蹟上有所分歧，今天召開文資會議上以投票方式，確定認列為歷史建築。

文化局說，由於中研院為了辦理胡適紀念管的漏水維護修繕工程，恰巧建物為1958年建造以達66年，因此依照文資法第15條規範，函請文化局就建物進行文化資產價值評估。並於今年9月2日、10月21日邀集文資委員到場會勘。

文化局介紹，該建築物為胡適在台擔任中研院長的辦公處所及住家，目前建物內書房、起居空間皆大致保持原貌。建築本身則是基泰建設公司設計，一樓為磚造洋式建築，外型日式斜屋頂建築，內部空間則仿造美國南方住宅格局。

兩場會勘當中，文資委員認為，胡適為國際知名學者、外交官，更是對於自由主權、新文學運動提倡，影響後人之餘，建築也是回台後擔任中研院院長的起居空間，室內家具及文物擺放良好，且通風採光良好且具有隱私及接待訪客功能。

不過，會勘後由於委員要將建築列為紀念建築、古蹟上未有共識，因而在今天文資會議中投票。經過出席人數達20人，最後由18人同意之下列為紀念建築。

胡適紀念館內的起居等大致保留原樣。圖／台北市文化局提供
胡適紀念館內的起居等大致保留原樣。圖／台北市文化局提供
建築格局採美國南方住宅格局。圖／台北市文化局提供
建築格局採美國南方住宅格局。圖／台北市文化局提供
胡適紀念館內的起居等大致保留原樣。圖／台北市文化局提供
胡適紀念館內的起居等大致保留原樣。圖／台北市文化局提供

歷史建築 胡適

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