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慶祝12強奪冠刷新歷史 北市運動中心明起健身房泳池一周免費

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
中華隊前進東京巨蛋，年輕選手團隊寫下奇蹟之旅，奪下12強賽冠軍。特派記者許正宏／東京攝影
中華隊前進東京巨蛋，年輕選手團隊寫下奇蹟之旅，奪下12強賽冠軍。特派記者許正宏／東京攝影

世界12強棒球賽中華隊昨晚擊敗日本隊奪下金牌，刷新台灣歷史，各大場館、商店紛紛推出優惠活動慶祝，北市體育局也推出優惠，除了明天起12區運動中心體適能及游泳池免費外，「U-Sport臺北樂運動」明起至30日連續5天，凡市民會員至合作238家公民營場館運動即可獲100U幣，鼓勵民眾運動賺好康。

體育局表示，慶祝奪冠「U-Sport台北樂運動」祭出連續5天「感謝送」加碼100U幣優惠，所獲U幣不僅可購買教練課程、折抵會員費、設施使用優惠外，更可兌換100元悠遊卡儲值金，用於搭乘大眾運輸、生活消費等，且各場館紛紛祭出U-Sport好康方案。

北市12區運動中心也分別祭出期間限定專屬優惠，包括大同提供部分課程9折、加贈VIP券；松山推出姓名中含「中、華、棒、球」的顧客可獲贈兩張貴賓券；中山送健身教練課程優惠與兒童營隊88折；信義限定商品加購優惠7折；萬華足球場9折租借、泳訓與飛輪體驗課優惠價等

內湖個人健身教練課程單堂7折、10堂僅9000元；大安體適能Inbody優惠價150元；文山加碼健身房及泳訓班單堂95折體驗價、兒童冬令營隊報名88折；南港將原價300元的身體組成分析下殺至100元；北投體適能一對一12堂課程打9折；中正體適能Inbody兩人同行、第二人享半價優惠；士林游泳月票卡9折、雕塑卡89折優惠。

局長王泓翔表示，中華隊於世界一級賽事12強棒球賽中勇奪金牌，不僅擦亮國球招牌、用絕佳表現向世界證明臺灣體育實力，更凝聚全民、上下同心，一同寫下美好回憶，體育局將持續爭取舉辦世界頂級的棒球賽事，更要與全國球迷相約，明年再次齊聚臺北大巨蛋，在世界棒球經典賽資格賽再為中華隊加油。

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