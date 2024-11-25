防狼師 議員提社團老師簽制式合約出示良民證 北市教育局允研擬

狼師事件頻傳，北市教育局日前修正相關條文，要求學校聘任社團老師、教練需比照老師，除上不適任系統查詢，也要簽訂切結書，若有隱匿行為，可立即終止契約，不過議員認為仍有漏洞，應比照補習班聘任老師提供「良民證」及擬定制式合約。教育局也允諾，會將相關要求帶回研擬。

根據統計，台北市目前校內社團數量高達6000多個，包含團康、音樂、舞蹈等種類相當多元，若校內無專業老師，校方會改聘校外專業教師指導學生，其中外聘老師到校教學的人數高達近6000人。

議員王欣儀指出，目前教育局僅要求學校社團外聘老師在聘用前，針對性侵害、性騷擾、性霸凌等行為簽署「切結書」，但對於其他不當管教、體罰、言語霸凌等行為卻未納入規範，難以達到防範未然的效果。

王欣儀認為，學校缺乏實際審核能力，切結書僅是存檔備查，若沒有事前檢舉，問題往往在事發後才被察覺，對學生可能已造成無法挽回的傷害，她舉例，補習班聘僱教職員工前，必須檢核近3個月內良民證陳報教育局核准，「國防醫學院」聘救生員更是要求每年定期提供良民證，以證明沒有犯罪前科。

王欣儀說，目前教育局沒有強制要求各校外聘社團老師需簽合約，應研擬「制式合約」，明確規範外聘社團老師的行為準則及聘用條件，讓各校有統一標準可依循，直接納入合約條款，確保約束力，並比照補習班及社區大學在網站「公開揭露」外聘社團老師的姓名、學經歷等基本資訊。

教育局長湯志民表示，針對資訊揭露部分會立刻來進行，並規畫公布方式及公開的範圍，針對「制式合約」、比照補習班要求提供「良民證」，他也認同這些建議，會帶回教育局研擬。