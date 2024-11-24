狂賀!中華隊奪冠 蔣萬安宣布運動中心新樂園等免費好康

世界十二強棒球賽，中華隊今晚擊敗日本隊贏得冠軍。台北市長蔣萬安今天也讚臉書貼文讚「We Are Team Taiwan ！」謝謝中華隊，一路炸裂，從台北大巨蛋到東京巨蛋 ，讓世界看見台灣棒球的頂尖實力、聽見台灣人的團結、自信！

蔣萬安說，這是中華隊史上第一座世界冠軍 ，帶給國人滿滿的感動與驕傲，雙北捷運（含輕軌）將提供中華英雄38人（選手及教練)2年免費搭乘 優惠，「你們是我們的驕傲！」台灣棒球歷史性的一刻，台北市也要狂歡優惠大放送！

蔣萬安今晚也宣布，台北捷運公司11月29日（五）貓空纜車：使用悠遊卡半價；兒童新樂園：門票免費；北市運動中心 11/26（二）至12/2（一）游泳池、體適能區域單次入場免費；還有U-Sport台北樂運動優惠11/26（二）至11/30（六）入場加碼送，每日可獲100U幣。

另外，北市青年局11/25（一）至12/2（一）直排輪場：每時段75元（原價150元）攀岩場：平日體驗價400元（原價500元）、假日500元（原價600元）B2至9F其餘場地：場地使用費每時段半價。